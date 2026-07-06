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Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 1 jour

Tensions lors du match Brésil- Norvège : Ce que Neymar a dit au gardien Nyland après avoir marqué son pénalty

Nouvelle désillusion pour le Brésil en Coupe du monde. Les Auriverde ont été battus (2-1) en 8es de finale de la compétition par une équipe norvégienne emmenée par Erling Haaland.

Les deux buts des Vikings ont, d’ailleurs, été marqués par l’attaquant star de Manchester City. Neymar a réduit la marque dans le temps additionnel sur pénalty.

« Où tu veux que je t’envoie le ballon ? Tu le veux où le pénalty ? »

Avant qu’il n’exécute le coup de pied de réparation Nyland, le gardien norvégien a tenté de le déstabiliser en lui lançant : « Je vais t’arrêter, je vais t’arrêter ».

Neymar a alors réagi en demandant au portier, où il voulait qu’il tire le penalty.

« Où tu veux que je t’envoie le ballon ? Tu le veux où le pénalty ? ». Nyland, toujours provocateur, lui répond: « Sur le poteau ».

La star brésilienne a finalement transformé le coup de pied de réparation. Il s’est ensuite dirigé vers le dernier rempart norvégien en lui jetant au visage : « Pas avec moi, pas avec moi, imbécile ! ».

Une première depuis 1990

Beaucoup ont estimé que Neymar n’avait pas à répondre aux provocations du gardien norvégien, d’autant plus que son équipe était menée au score. Effectivement, le pénalty transformé n’a rien changé au sort des Brésiliens qui sortent de la compétition dès les 8es de finale, une première depuis 1990.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Brésil a été éliminé en 8es de finale de la Coupe du monde par la Norvège (2-1), une première depuis 1990. - Neymar a réduit le score sur penalty après un échange verbal avec le gardien Nyland, qui lui a lancé "Je vais t’arrêter". - Après avoir marqué, Neymar a insulté Nyland en lui disant "Pas avec moi, pas avec moi, imbécile !".