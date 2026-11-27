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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 1 heure

Touché au ménisque : Lamine Sy hors des pelouses pour six semaines voire plusieurs mois

Lamine Sy, latéral droit international sénégalais, est victime d’une sérieuse blessure au genou et devrait manquer une longue période de compétition. Une mauvaise nouvelle annoncée ce vendredi 27 novembre 2026 par l’entraîneur auxerrois, Will Still, à deux jours de la réception de l’Olympique de Marseille.

Touché au ménisque lors d’une séance d’entraînement, le défenseur de 24 ans souffre d’une fissure qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. En conférence de presse, le technicien belge n’a pas caché ses inquiétudes concernant la situation de son joueur.

«Lamine s’est fissuré le ménisque et sera indisponible un bon bout de temps», a révélé Will Still, avant de donner davantage de précisions sur la durée potentielle de son indisponibilité.

Le scénario le plus optimiste évoque une absence de six semaines, tandis que l’hypothèse la plus défavorable pourrait conduire à six mois loin des pelouses. «Pour Lamine, le meilleur scénario sera une absence de six semaines. Et le pire une absence de six mois», a précisé l’entraîneur de l’AJA.

Cette blessure constitue un véritable coup d’arrêt pour Lamine Sy, qui compte trois sélections avec l’équipe nationale du Sénégal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lamine Sy, latéral droit international sénégalais de 24 ans, s'est fissuré le ménisque lors d'un entraînement. - Will Still a annoncé la blessure le vendredi 27 novembre 2026, avant la réception de l'Olympique de Marseille. - Son absence est estimée à six semaines dans le meilleur scénario et jusqu'à six mois dans le pire.