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Auteur: Babacar SENE

Transfert : Liverpool va recruter un jeune talent sénégalais

Les jeunes talents sénégalais continuent d’attirer l’attention des grands clubs européens. Après avoir mis la main sur El Hadji Mor Talla Ndiaye, Liverpool s’intéresse aussi à un autre espoir sénégalais.

En effet, le club anglais aurait trouvé un accord verbal pour le recrutement de Sidy Barham Ndiaye, ailier sénégalais âgé de 16 ans. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur formé à Diambars FC devrait rejoindre les Reds en janvier 2028, à l’occasion de ses 18 ans.

Le jeune attaquant avait déjà effectué un essai au sein du club de la Mersey en 2025. Actuellement engagé avec le Sénégal à la Coupe du monde U17 au Qatar, Sidy Barham Ndiaye s'est illustré en inscrivant un but lors de la large victoire des Lionceaux face à Cuba (9-0).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Liverpool aurait trouvé un accord verbal pour recruter Sidy Barham Ndiaye, ailier sénégalais de 16 ans formé à Diambars FC. - Selon Fabrizio Romano, il devrait rejoindre les Reds en janvier 2028, à l'occasion de ses 18 ans. - Le joueur, actuellement avec le Sénégal à la Coupe du monde U17 au Qatar, a inscrit un but lors de la victoire 9-0 face à Cuba.