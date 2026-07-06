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Sport

Turquie : Fenerbahçe explique pourquoi Amara Diouf ne prendra pas part au stage de préparation en Autriche

Auteur: Babacar SENE

il y a 1 jour 11523 Lectures 6 Commentaires | English
Turquie : Fenerbahçe explique pourquoi Amara Diouf ne prendra pas part au stage de préparation en Autriche

Turquie : Fenerbahçe explique pourquoi Amara Diouf ne prendra pas part au stage de préparation en Autriche

Le jeune international sénégalais Amara Diouf devra encore patienter avant de faire ses premiers pas avec le groupe professionnel de Fenerbahçe. Alors que les supporters attendaient de le voir participer à la préparation estivale, le club stambouliote a annoncé que sa nouvelle recrue ne rejoindra pas le stage de présaison organisé en Autriche.

Dans un communiqué officiel, Fenerbahçe a tenu à rassurer sur la situation du joueur. Le club explique que l'attaquant poursuit un programme d'entraînement individualisé, élaboré sous la supervision des équipes médicale et de performance.

« Il poursuit son entraînement dans le cadre de son programme de développement individuel. Son évolution est suivie avec une grande attention en coordination avec les staffs technique et médical afin de garantir les meilleures conditions pour sa progression », souligne le club.

Arrivé récemment en provenance du Sénégal, Amara Diouf continue de travailler au centre d'entraînement de Samandıra Can Bartu, où un programme spécifique a été conçu pour accompagner son développement physique et sportif.

Cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à favoriser une intégration progressive du jeune talent sénégalais, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football africain. 

Fenerbahçe préfère ainsi privilégier un travail personnalisé avant de l'incorporer pleinement aux activités de l'équipe première en vue de la saison 2026-2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Amara Diouf ne participera pas au stage de préparation de Fenerbahçe en Autriche. - Le club justifie cette décision par un programme d'entraînement individualisé supervisé par les équipes médicale et de performance. - Cette approche vise une intégration progressive du jeune attaquant sénégalais, considéré comme un grand espoir du football africain.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (6)

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    Triple xxx il y a 1 jour
    Amara Diouf est le successeur digne de Sadio Mané Je conseille une petite chose au président de la FSF. Quelque soit le nom du prochain coach du Sénégal, la fédération doit lui forcer la convocation de Amara Diouf pour le prochain match de l’équipe nationale avec surtout le numéro 10 emblématique floquée sur son maillot Cela voudrait dire beaucoup de choses, surtout le passage de témoin d’une génération à une autre. Je l’ai presque tous vus défiler sous mes yeux, De Christophe Sagna a Oumar Gueye Séne. Amara Diouf est le genre, qu’il faut tout de suite donner la pleine confiance pour tenir le football sénégalais sur ses épaules dans les 10 années a venir. 🇸🇳🙏🇸🇳
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    Lucide! il y a 1 jour
    N’importe quoi! Donc on (19 millions d’habitants) doit se baser sur ce que tes yeux on vu? C’est à dire que ce pays ne va jamais se développer! Qu’est ce qu’il a fait ou réaliser pour qu’on lui donne notre équipe nationale? Et le No 10? Vraiment da nguen yébaté!!! Il n’a qu’à emprunter le chemin normal et s’il performe il sera appelé en Équipe Nationale comme tout le monde!
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    Barth il y a 20 heures
    Triple, arrête un peu. L'équipe nationale, c'est pour des joueurs compétitifs. Les talents ne manquent pas au Sénégal. Le Amara que tu as vu à 15 ans n'était pas meilleurs que Ablaye Sagna du Jaraaf. Si tu le connais, encourage le à travailler et à s'imposer par ses performances. Il y a des jeunes de sa génération qui sont plus proches de l'équipe nationale que lui en terme de qualité et performance.
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    Défenseur il y a 1 jour
    Pour vous justifier le mauvais caractère de la fédé Sénégalaise , c'est le fait de s'en foutre des autres catégories u18 , u20 et u23 qui doivent nous apporter de grandes choses. Mais non, toute nouvelle tête est insérée directement en causant le désordre toujours.
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    diff il y a 1 jour
    normal, il a subi une grave blessure dans le passé.

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