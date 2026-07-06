Turquie : Fenerbahçe explique pourquoi Amara Diouf ne prendra pas part au stage de préparation en Autriche
Le jeune international sénégalais Amara Diouf devra encore patienter avant de faire ses premiers pas avec le groupe professionnel de Fenerbahçe. Alors que les supporters attendaient de le voir participer à la préparation estivale, le club stambouliote a annoncé que sa nouvelle recrue ne rejoindra pas le stage de présaison organisé en Autriche.
Dans un communiqué officiel, Fenerbahçe a tenu à rassurer sur la situation du joueur. Le club explique que l'attaquant poursuit un programme d'entraînement individualisé, élaboré sous la supervision des équipes médicale et de performance.
« Il poursuit son entraînement dans le cadre de son programme de développement individuel. Son évolution est suivie avec une grande attention en coordination avec les staffs technique et médical afin de garantir les meilleures conditions pour sa progression », souligne le club.
Arrivé récemment en provenance du Sénégal, Amara Diouf continue de travailler au centre d'entraînement de Samandıra Can Bartu, où un programme spécifique a été conçu pour accompagner son développement physique et sportif.
Cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à favoriser une intégration progressive du jeune talent sénégalais, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football africain.
Fenerbahçe préfère ainsi privilégier un travail personnalisé avant de l'incorporer pleinement aux activités de l'équipe première en vue de la saison 2026-2027.
Commentaires (6)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.