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Auteur: Babacar SENE

il y a 1 jour

Turquie : Fenerbahçe explique pourquoi Amara Diouf ne prendra pas part au stage de préparation en Autriche

Le jeune international sénégalais Amara Diouf devra encore patienter avant de faire ses premiers pas avec le groupe professionnel de Fenerbahçe. Alors que les supporters attendaient de le voir participer à la préparation estivale, le club stambouliote a annoncé que sa nouvelle recrue ne rejoindra pas le stage de présaison organisé en Autriche.

Dans un communiqué officiel, Fenerbahçe a tenu à rassurer sur la situation du joueur. Le club explique que l'attaquant poursuit un programme d'entraînement individualisé, élaboré sous la supervision des équipes médicale et de performance.

« Il poursuit son entraînement dans le cadre de son programme de développement individuel. Son évolution est suivie avec une grande attention en coordination avec les staffs technique et médical afin de garantir les meilleures conditions pour sa progression », souligne le club.

Arrivé récemment en provenance du Sénégal, Amara Diouf continue de travailler au centre d'entraînement de Samandıra Can Bartu, où un programme spécifique a été conçu pour accompagner son développement physique et sportif.

Cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à favoriser une intégration progressive du jeune talent sénégalais, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football africain.

Fenerbahçe préfère ainsi privilégier un travail personnalisé avant de l'incorporer pleinement aux activités de l'équipe première en vue de la saison 2026-2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amara Diouf ne participera pas au stage de préparation de Fenerbahçe en Autriche. - Le club justifie cette décision par un programme d'entraînement individualisé supervisé par les équipes médicale et de performance. - Cette approche vise une intégration progressive du jeune attaquant sénégalais, considéré comme un grand espoir du football africain.