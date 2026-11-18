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Auteur: seneweb news

U-23 : La Fédération révèle une histoire bouleversante derrière la victoire des Lionceaux

Le Sénégal a dominé le Soudan du Sud (3-1), à l’occasion du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027. Mais derrière cette victoire des Lionceaux, une histoire particulièrement émouvante a été révélée par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

L’un des buteurs de la rencontre, El Hadj Abdoulaye Dieng, a appris le décès de son père avant le départ de la délégation sénégalaise pour le Soudan. Malgré cette douloureuse nouvelle, le joueur a fait le choix de rester avec ses coéquipiers pour défendre les couleurs nationales. Un engagement qu’il a poursuivi jusqu’au bout, puisqu’il a disputé l’intégralité des deux rencontres et trouvé le chemin des filets.

« Informé du rappel à Dieu de son père avant le départ pour le Soudan, El Hadj Abdoulaye Dieng a, malgré cette douloureuse épreuve, fait le choix de rester auprès de ses coéquipiers. Il a disputé l’intégralité des deux rencontres et inscrit un magnifique but, dédié à la mémoire de son papa », a rapporté la Fédération sénégalaise de football sur ses plateformes numériques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a battu le Soudan du Sud 3-1 lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027. - El Hadj Abdoulaye Dieng a appris le décès de son père avant le départ de la délégation pour le Soudan. - Il a disputé l'intégralité des deux rencontres et inscrit un but dédié à la mémoire de son père.