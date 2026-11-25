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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 1 heure

UEFA Ligue des champions - 5e journée : Voici le programme de ce jeudi

La 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec neuf rencontres au menu. Plusieurs grandes formations européennes seront en lice, avec notamment le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Liverpool et Manchester United.

Les hostilités débuteront à 17 h 45 avec deux rencontres. Le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse de Sabah FC, tandis que le Slavia Prague accueillera Villarreal.

Sept autres rencontres viendront compléter le programme à 20 h. Le PSG recevra l’AS Roma, alors que Lille aura fort à faire face au Bayern Munich. De son côté, Liverpool se rendra sur le terrain du Club Bruges, tandis que l’Atlético de Madrid accueillera Viking. L’Inter Milan sera opposé à Stuttgart, le Shakhtar Donetsk croisera le fer avec Fenerbahçe et le Sporting Portugal défiera Manchester United.

Le programme de ce mercredi

17 h 45

Sabah FC – FC Barcelone

Slavia Prague – Villarreal

20 h

Lille – Bayern Munich

PSG – AS Roma

Atlético de Madrid – Viking

Club Bruges – Liverpool

Inter Milan – Stuttgart

Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe

Sporting Portugal – Manchester United

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec neuf rencontres. - Deux matchs sont programmés à 17 h 45 : Sabah FC – FC Barcelone et Slavia Prague – Villarreal. - Sept rencontres sont prévues à 20 h, dont Lille – Bayern Munich, PSG – AS Roma et Sporting Portugal – Manchester United.