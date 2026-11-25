UEFA Ligue des champions - 5e journée : Voici le programme de ce jeudi
La 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec neuf rencontres au menu. Plusieurs grandes formations européennes seront en lice, avec notamment le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Liverpool et Manchester United.
Les hostilités débuteront à 17 h 45 avec deux rencontres. Le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse de Sabah FC, tandis que le Slavia Prague accueillera Villarreal.
Sept autres rencontres viendront compléter le programme à 20 h. Le PSG recevra l’AS Roma, alors que Lille aura fort à faire face au Bayern Munich. De son côté, Liverpool se rendra sur le terrain du Club Bruges, tandis que l’Atlético de Madrid accueillera Viking. L’Inter Milan sera opposé à Stuttgart, le Shakhtar Donetsk croisera le fer avec Fenerbahçe et le Sporting Portugal défiera Manchester United.
Le programme de ce mercredi
17 h 45
Sabah FC – FC Barcelone
Slavia Prague – Villarreal
20 h
Lille – Bayern Munich
PSG – AS Roma
Atlético de Madrid – Viking
Club Bruges – Liverpool
Inter Milan – Stuttgart
Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe
Sporting Portugal – Manchester United
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