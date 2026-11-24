UEFA Ligue des champions - 5e journée : Voici les affiches de ce un mardi
La 5e journée de la phase de Ligue des champions débute ce mardi avec plusieurs affiches particulièrement attendues. Arsenal accueille le Borussia Dortmund alors que Manchester City reçoit Naples.
Les regards seront également tournés vers le RB Leipzig, qui affronte le RC Lens. Le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven dans une confrontation qui s’annonce disputée.
17 h 45 GMT
Bodø/Glimt – LASK
Galatasaray – Aston Villa
20 h GMT
Arsenal – Borussia Dortmund
Côme – AEK Athènes
Feyenoord – FC Porto
Manchester City – Naples
RB Leipzig – RC Lens
Real Madrid – PSV Eindhoven
Slovan Bratislava – Betis
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