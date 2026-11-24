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Auteur: Ousmane Dicko

il y a 1 heure

UEFA Ligue des champions - 5e journée : Voici les affiches de ce un mardi

La 5e journée de la phase de Ligue des champions débute ce mardi avec plusieurs affiches particulièrement attendues. Arsenal accueille le Borussia Dortmund alors que Manchester City reçoit Naples.

Les regards seront également tournés vers le RB Leipzig, qui affronte le RC Lens. Le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven dans une confrontation qui s’annonce disputée.

Le programme complet de la soirée

17 h 45 GMT

Bodø/Glimt – LASK

Galatasaray – Aston Villa

20 h GMT

Arsenal – Borussia Dortmund

Côme – AEK Athènes

Feyenoord – FC Porto

Manchester City – Naples

RB Leipzig – RC Lens

Real Madrid – PSV Eindhoven

Slovan Bratislava – Betis