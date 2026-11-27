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Auteur: Babacar SENE

UFOA-A U15 : les Lionceaux conservent leur titre et se qualifie au Championnat scolaire africain

La sélection sénégalaise U15 a confirmé sa domination dans la zone UFOA-A. Grâce à deux victoires convaincantes face au Liberia (4-0) et à la Gambie (3-0), les Lionceaux ont décroché le trophée et obtenu leur billet pour le prochain Championnat scolaire africain U15.

Pour leur premier match dans le tournoi, les jeunes Sénégalais, dirigés par l’ancien international Ousmane Diop, ont démarré sur les chapeaux de roues en infligeant une lourde défaite au Liberia (4-0).

Le Sénégal a ensuite enchaîné face à la Gambie. Avec un nouveau succès sans encaisser de but (3-0), les Lionceaux ont bouclé leur parcours de manière convaincante, s'assurant la première place et le titre de la compétition zonale.