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Auteur: Babacar SENE

UFOA/A U15 filles : Les Lioncelles remportent le tournoi

Les Lioncelles U15 du Sénégal ont remporté le tournoi de la zone UFOA-A qualificatif au Championnat scolaire africain U15. Un match nul (0-0) face à la Guinée lors de leur dernière rencontre a suffi aux jeunes Sénégalaises pour terminer en tête avec 7 pts et décrocher, pour la première fois, leur qualification pour la prochaine édition du Championnat scolaire africain.

Les Lioncelles ont bouclé la compétition avec un bilan de deux victoires, contre la Gambie (3-0) et la Guinée (1-0), ainsi qu’une défaite face à la Gambie (2-0). Malgré ce revers, les Lioncelles ont su préserver leur position au classement et s'offrir le titre dans la zone UFOA-A.

Deuxièmes lors de la précédente édition, elles ont cette fois réussi à monter sur la plus haute marche du podium.

Pour leur dernière sortie face à la Guinée, les joueuses sénégalaises ont été mises à rude épreuve par une belle équipe guinéenne. Mais elles ont fait preuve de solidité et de résistance pour préserver leurs chances de sacre.

En seconde période, les Lioncelles ont tenté de faire la différence en multipliant les initiatives offensives. Marème Niang, leur capitaine, a notamment eu l'occasion de donner l'avantage au Sénégal, mais elle a manqué son penalty.

Ce score nul et vierge a finalement fait le bonheur des Sénégalaises, qui remportent le titre de la zone UFOA-A et valident leur billet pour le prochain Championnat scolaire africain U15.

Après le sacre des garçons, celui des filles vient également illustrer les performances encourageantes du football sénégalais dans les petites catégories.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les Lioncelles U15 du Sénégal ont remporté le tournoi de la zone UFOA-A qualificatif au Championnat scolaire africain U15. - Elles terminent en tête avec 7 pts grâce à un match nul (0-0) face à la Guinée lors de leur dernière rencontre. - Elles décrochent pour la première fois leur qualification pour la prochaine édition du Championnat scolaire africain.