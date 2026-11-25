Verdict du TAS et nouveau recours du Maroc : la réaction de Claude Le Roy
Le Maroc n’en démord pas. Après la décision du Tas confirmant la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le royaume chérifien a annoncé qu’elle engagera toutes les procédures légales nécessaires contre cette décision.
« Ils ne gagneront rien à aller devant un tribunal fédéral »
Invité sur le plateau de TV5 Monde ce mardi 24 novembre, Claude Leroy a déconseillé à la Fédération royale marocaine de jouer les prolongations au niveau de la justice suisse.
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« Je pense qu'il faudrait s'arrêter là. La décision a été prise. Ça fait 10 mois que ça dure…Le Maroc peut être fier de cette Coupe d’Afrique des Nations. Maintenant je pense que, ils ne gagneront rien à aller devant un tribunal fédéral pour récupérer quelque chose. Je rencontre les Marocains tout le temps et les Marocains n’ont pas envie de gagner ça sur tapis vert », a déclaré le Français qui a roulé sa bosse un peu partout en Afrique.
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