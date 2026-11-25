Sport

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Verdict du TAS : Le ministère des Sports salue le combat des Lions, de la FSF et confirme le Sénégal dans ses droits

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) continue de susciter des réactions au Sénégal. Après le rétablissement du pays dans son triomphe à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa satisfaction dans un communiqué publié le 24 novembre.

Le département salue le verdict rendu à la suite de l’appel introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF). Il estime que cette issue vient conforter la position défendue par l’instance dirigeante du football sénégalais.

Il rend hommage à la FSF, aux joueurs et à l’encadrement technique pour leur courage et leur détermination dans cette affaire. Il associe également à cet hommage les différentes composantes du football national, ainsi que les Sénégalais dont le soutien témoigne de leur attachement à l’équipe nationale.

Au-delà de l’enjeu sportif, le département ministériel considère cette décision comme un rappel de l’importance du respect des règles, de l’équité et de la justice dans la gouvernance du sport. Le gouvernement réaffirme, dans ce sens, son attachement à un football africain fondé sur la transparence, l’intégrité et le respect des textes qui encadrent les compétitions.

« Le Sénégal reste debout, fier de ses couleurs et attaché aux valeurs du sport », conclut le communiqué.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa satisfaction après le verdict du TAS rétablissant le Sénégal dans son triomphe à la CAN 2025. - Il rend hommage à la FSF, aux joueurs et à l'encadrement technique pour leur courage et leur détermination. - Le ministère considère cette décision comme un rappel de l'importance du respect des règles, de l'équité et de la justice dans la gouvernance du sport.