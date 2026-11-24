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Auteur: Mouhamed CAMARA

Verdict du TAS : le tacle d'Achraf Hakimi aux Sénégalais

À quelques heures, voire minutes, du délibéré du Tribunal arbitral du sport (TAS), le capitaine marocain s'est présenté en conférence de presse avec son club, le PSG. La décision de l'instance suisse, très attendue par le monde du football, a été évoquée durant une bonne partie de son face-à-face avec les journalistes.

​Lors de sa prise de parole, Achraf Hakimi en a profité pour lancer une pique aux Sénégalais. « Dans le foot, tu ne peux pas quitter le terrain comme ça », a lancé le latéral droit au sujet des huit minutes d'interruption de la finale de la CAN 2025, alors que les Lions protestaient contre le penalty douteux accordé à Brahim Díaz.

​Lors de cette finale, la sortie des Sénégalais n'a pas été le seul fait marquant. Les joueurs sénégalais, aussi, ont été chahutés et brutalisés par des Marocains. Yehvann Diouf, gardien remplaçant, a été traîné sur la pelouse par des ramasseurs de balles qui, durant toute la partie, ont volé la serviette d'Édouard Mendy. Durant la prolongation, le capitaine marocain, Achraf Hakimi, s'est lui aussi joint à ces forfaitures, jetant la serviette du gardien sénégalais dans les gradins. « Je sens que j’ai fait mon travail, l’équipe est fière, elle a laissé l'image du Maroc le plus haut possible », estime-t-il néanmoins.

​Concernant le verdict du TAS, Hakimi se veut rassurant. « La décision n’est pas facile, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé sur le terrain, tout le monde a son opinion, j’ai la mienne (...) Je suis tranquille. Quelqu'un va me dire le résultat, je vais dormir et me concentrer sur le match (du PSG) de demain ! », lance-t-il en conférence de presse.

🗣️ Deuxième réponse d'Hakimi sur le verdict du TAS : "Chacun a son avis. Je pense que dans le foot tu ne peux pas sortir du terrain comme ça. Toute l'équipe est fière, on a laissé l'image du Maroc la plus haute possible. On attend la décision, et quelle qu'elle soit on doit être prêts pour la prochaine CAN, c'est ça le plus important."

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Achraf Hakimi a critiqué la sortie des Sénégalais lors de la finale de la CAN 2025, déclarant qu'on « ne peut pas quitter le terrain comme ça ». - L'article rapporte que Hakimi a jeté la serviette du gardien sénégalais dans les gradins durant la prolongation. - Sur le verdict du TAS, Hakimi s'est dit « tranquille », affirmant qu'il dormira et se concentrera sur le match du PSG du lendemain.