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Auteur: Senewebnews-RP

Verdict du TAS : les grosses révélations de l’avocat suisse du Sénégal

Dans un entretien exclusif accordé à L’Observateur, Me Serge Vittoz, avocat suisse qui défend les intérêts de la Fédération sénégalaise de football (FSF) devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) depuis dix ans, revient sur la décision réattribuant au Sénégal le titre de champion d’Afrique face au Maroc. Il explique les arguments qui ont permis à la défense sénégalaise d’obtenir gain de cause, revient sur les points de désaccord avec la partie marocaine et évoque les chances d’un éventuel recours devant le Tribunal fédéral suisse.

Un soulagement après une longue procédure

Me Vittoz parle d’une « délivrance pour les avocats et surtout, c'est le plus important, pour la [FSF]». Il précise que la défense sénégalaise était déjà confiante après la précédente audience : « On était assez confiants par rapport aux chances de succès après l'audience du 8 octobre. »

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« L'arbitre est maître »

L’argument principal du Sénégal repose sur la Loi 5 des Lois du jeu, qui donne à l’arbitre le pouvoir de décision sur le terrain. « C'est l'arbitre qui est maître de tout ce qui se passe sur le terrain », rappelle Me Vittoz. Selon lui, puisque l’arbitre a décidé de poursuivre la finale et de la terminer, sa décision relève du jeu et ne peut plus être contestée devant les tribunaux.

Pourquoi les articles 82 et 84 n’ont pas été retenus

L’avocat estime que les Marocains se sont appuyés sur « une lecture littérale des textes, notamment les articles 82 et 84 du règlement d'organisation de la [CAN] ». Il explique que ces articles concernent les matchs qui ne commencent pas ou qui ne vont pas à leur terme. Ils visent notamment le cas d’une équipe qui quitte définitivement le terrain. Or, l’arbitre avait décidé de reprendre la rencontre et de la terminer. Me Vittoz rappelle l’objectif de ces dispositions : « Le but des articles 82 et 84, c'est de donner un résultat à un match qui n'en a pas eu. »

Le précédent Afrique du Sud-Sénégal de 2016

Me Vittoz, qui avait déjà défendu la FSF dans cette affaire, explique pourquoi les deux situations sont différentes. En 2016, le match avait été rejoué après que la corruption de l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey a été établie. Ce dernier a été suspendu à vie. « Dans le match en question, il était déterminé que l'arbitre était corrompu », rappelle-t-il. Cette affaire avait permis de remettre en cause le résultat de la rencontre. L’avocat précise : « On peut revenir sur un résultat seulement, notamment, en cas de corruption. » Selon lui, rien de comparable avec la finale contre le Maroc.

Les sanctions disciplinaires, une question distincte du résultat

Me Vittoz reconnaît que la sortie momentanée de certains joueurs sénégalais vers les vestiaires a été sanctionnée par la CAF. Pape Thiaw a écopé de cinq matchs de suspension, tandis que Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont chacun été suspendus pour un match. La FSF a également reçu des amendes. Mais, pour l’avocat, ces sanctions ne changent rien au résultat : « Mais cela n'a rien à voir avec le fait de déterminer si le match a pu arriver à son terme. »

« Nous n'aurions pu perdre que si... »

Sur le terrain, Me Vittoz estime que le Sénégal aurait pu perdre si Brahim Diaz avait transformé son penalty. Devant le TAS, il considère qu’une interprétation stricte des articles 82 et 84 aurait pu alors changer l’issue du dossier.

Un éventuel recours du Maroc en Suisse

Sur la possibilité pour le Maroc de saisir le Tribunal fédéral suisse, Me Vittoz rappelle qu’il s’agit de la seule voie pour contester une décision du TAS. Mais cette juridiction ne revient pas sur le fond de l’affaire. Elle examine uniquement certains motifs précis, liés notamment à la procédure. L’interlocuteur

du journal du Groupe futurs médias estime donc que les chances de succès sont faibles : « Les chances sont très limitées. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Me Serge Vittoz, avocat suisse de la FSF devant le TAS, s'est dit « assez confiant » après l'audience du 8 octobre et parle d'une « délivrance » pour la fédération. - La défense sénégalaise s'est appuyée sur la Loi 5 des Lois du jeu, l'arbitre étant « maître de tout ce qui se passe sur le terrain », et sur le fait que les articles 82 et 84 visent les matchs qui ne vont pas à leur terme. - Selon Me Vittoz, un recours du Maroc devant le Tribunal fédéral suisse, seule voie pour contester une décision du TAS, aurait des chances de succès « très limitées ».