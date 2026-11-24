Sport

Auteur: Youssouf SANE

Victoire confirmée du Sénégal : La réaction officielle de la CAF

La messe est dite. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé, ce mardi, la victoire du Sénégal à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN). La Confédération africaine de football (CAF) vient de réagir officiellement à cette décision.

« Le panel du TAS a statué comme suit : la décision de la Commission d’appel de la CAF du 17 mars 2026 est annulée. La décision du Jury disciplinaire de la CAF du 11 février 2026 est confirmée. Le Sénégal a donc été déclaré vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies CAF Maroc 2025 par le TAS », a indiqué l’instance dirigeante du football africain.

La CAF affirme prendre acte de cette décision et s’engage à la respecter. « La CAF respecte la sentence du TAS et prendra toutes les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre », précise-t-elle dans un communiqué publié à la suite du verdict.

En mars dernier, le Jury d’appel de la CAF avait donné raison à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), qui contestait la décision initiale du Jury disciplinaire. L’instance avait alors annulé cette première décision et déclaré le Sénégal forfait pour la finale, homologuant le résultat sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.

Pour justifier sa décision, le Jury d’appel avait notamment estimé que le comportement des Lions, qui avaient momentanément quitté la pelouse pour protester contre le penalty accordé au Maroc, constituait une violation du règlement de la compétition. En application de l’article 84, il avait ainsi attribué la victoire aux Marocains sur tapis vert.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait ensuite saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision. Celui-ci lui a donné raison ce mardi 24 novembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a confirmé mardi la victoire du Sénégal à la CAN et annulé la décision de la Commission d'appel de la CAF du 17 mars 2026. - La CAF déclare respecter la sentence du TAS et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre. - En mars, le Jury d'appel de la CAF avait donné raison à la FRMF et déclaré le Sénégal forfait pour la finale, homologuant un score de 3-0 en faveur du Maroc.