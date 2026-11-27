Sport

Auteur: Ousmane DICKO

Violences au stade Vélodrome : Emmanuel Macron condamne fermement les affrontements et promet des sanctions

Les violents affrontements survenus jeudi soir au stade Vélodrome, en marge de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia (1-0), continuent de susciter de vives réactions. Les incidents dans les tribunes, qui ont fait onze blessés parmi les supporters bulgares, ont notamment provoqué une réaction au plus haut sommet de l’État français.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a fermement condamné ces actes de violence visant les supporters bulgares. Dans un communiqué rapporté par l’Élysée, le chef de l’État a dénoncé des comportements qui «n’ont pas leur place dans le sport ni dans l’espace public».

Emmanuel Macron a également pris contact avec le Premier ministre bulgare, Roumen Radev, afin d’échanger sur la situation. Au cours de cet entretien, le président français a tenu à rassurer son interlocuteur, lui garantissant que les responsables de ces débordements ne resteraient pas impunis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Onze supporters bulgares ont été blessés lors d'affrontements dans les tribunes du stade Vélodrome, en marge du match OM-Levski Sofia (1-0). - Emmanuel Macron a fermement condamné ces violences, des comportements qui «n'ont pas leur place dans le sport ni dans l'espace public». - Le président français a contacté le Premier ministre bulgare Roumen Radev et lui a garanti que les responsables ne resteraient pas impunis.