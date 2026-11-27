Violences au stade Vélodrome : Emmanuel Macron condamne fermement les affrontements et promet des sanctions
Les violents affrontements survenus jeudi soir au stade Vélodrome, en marge de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia (1-0), continuent de susciter de vives réactions. Les incidents dans les tribunes, qui ont fait onze blessés parmi les supporters bulgares, ont notamment provoqué une réaction au plus haut sommet de l’État français.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a fermement condamné ces actes de violence visant les supporters bulgares. Dans un communiqué rapporté par l’Élysée, le chef de l’État a dénoncé des comportements qui «n’ont pas leur place dans le sport ni dans l’espace public».
Emmanuel Macron a également pris contact avec le Premier ministre bulgare, Roumen Radev, afin d’échanger sur la situation. Au cours de cet entretien, le président français a tenu à rassurer son interlocuteur, lui garantissant que les responsables de ces débordements ne resteraient pas impunis.
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