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Sport

"Vous êtes une femme méprisable" : Kylian Mbappé réagit aux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne

Auteur: Seneweb-News

il y a 1 jour 8836 Lectures 20 Commentaires | English
"Vous êtes une femme méprisable" : Kylian Mbappé réagit aux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne

"Vous êtes une femme méprisable" : Kylian Mbappé réagit aux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne

Visé par d'odieux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne, Kylian Mbappé vient de réagir de manière musclée sur ses réseaux sociaux.

« Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction », écrit-il. « Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Kylian Mbappé a qualifié la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla de "femme méprisable et indigne de sa fonction" sur ses réseaux sociaux. - Il a dénoncé son "racisme décomplexé" et affirmé qu'elle ne représente pas le Paraguay. - Mbappé a déclaré qu'il ne laissera jamais des personnes comme elle propager leur haine et leur racisme.
Auteur: Seneweb-News
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (20)

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    Toubab français ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    L'équipe du Paraguay joue très mal au football avec en plus une agressivité sans pareil... Bref, il faut accepter la défaite madame la sénatrice et au passage commencez par montrer l'exemple mais le respect vous ne devez pas connaître !
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    DAFall il y a 1 jour
    Les fédération française de foot va porter plainte. Ces sud-américains sont de pire en pire. On dirait qu'ils ont le racisme dans le sang alors qu'ils ne sont même pas aussi blanc que les européens qui sont 100 000 fois moins racistes qu'eux et n'ont pas peur d'encourager des noirs, d'élire de noirs aux élections, d'avoir des prêtres, médecins, policiers noirs.
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    Pfff il y a 1 jour
    @ndar ndar  Oui, ça ne devrait pas être ça le foot mais les noirs de l'équipe de France ont le devoir de remettre à leur place tous ces racistes. Les battre pour leur montrer que prendre rationnellement le meilleur de chacun dans sa différence est mieux que leur repli racial et éthnique sud américain c'est la meilleure réponse.
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    autodestruction de leur image il y a 1 jour
    Laissons ces Paraguayens continuer à donner une image catastrophique de leur peuple et de leur pays. Ils ont choisi de dégrader l'image de leur pays tous seuls et devant le monde entier avec leur haine et leur racisme.
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    Blabla il y a 1 jour
    Pourquoi tu précises toubib français ?
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    Jsui Kylian il y a 1 jour
    Méprisable en effet comme tout le peuple paraguayen d’ailleurs. Bunch of fucking bruts and racists
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    Boy Pikine il y a 1 jour
    Comme les argentins ils vont simplement se mettre la France et tout un continent à dos. S'ils pensent vraiment que le reste du monde va avoir une bonne image d'eux en faisant ça ils se trompent. Ils salissent eux-mêmes leur propre pays.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Dans un communiqué publié ce lundi, la FFF a, elle, indiqué vouloir engager une action en justice. « Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire », a-t-elle notamment écrit.
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    Lucifer il y a 1 jour
    Comme quoi certaines femmes sont vraiment pires que les mecs 😂😂😂😂
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    @Focus................biensur bambouli comme les 37 milliards de l'ASER....Il y a son discours video !!
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    juju il y a 13 minutes
    Il faut l'ignorer cette vilaine, la réalité en a rien à faire de leur complexe de supériorité. Ils se croient supérieurs et quand ça va pas dans leur sans ils deviennent agressifs , violents . Un Paraguayen (grosse tête sur des petites jambes) qui se croit supérieur à un Camerounais , Africain😂

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