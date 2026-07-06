"Vous êtes une femme méprisable" : Kylian Mbappé réagit aux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne
Visé par d'odieux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne, Kylian Mbappé vient de réagir de manière musclée sur ses réseaux sociaux.
« Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction », écrit-il. « Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. »
⚡ Résumé expressgénéré par IA, vérifié par la rédaction
- Kylian Mbappé a qualifié la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla de "femme méprisable et indigne de sa fonction" sur ses réseaux sociaux.
- Il a dénoncé son "racisme décomplexé" et affirmé qu'elle ne représente pas le Paraguay.
- Mbappé a déclaré qu'il ne laissera jamais des personnes comme elle propager leur haine et leur racisme.
Auteur: Seneweb-News Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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