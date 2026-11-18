Wahbi Khazri : « Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe d’Afrique, la plus complète...»
L’équipe nationale du Sénégal a dominé la sélection soudanaise lundi dernier. Les Lions ont fini par faire la différence en fin de rencontre, grâce notamment à l’apport de leurs remplaçants. Une prestation qui a particulièrement impressionné Wahbi Khazri. Pour l’ancien international tunisien, le Sénégal dispose tout simplement de la meilleure équipe du continent.
« Je retiens que le Sénégal, encore une fois, a un vivier exceptionnel. Pour moi, c’est la meilleure équipe d’Afrique, la plus complète, elle est la plus impressionnante. Elle a des joueurs, elle double à tous les postes presque », a déclaré l’ancien attaquant sur le plateau de Canal+ ce mardi.
Wahbi Khazri a également insisté sur l’importance de la profondeur de l’effectif sénégalais. Selon lui, le fait que des joueurs entrés en cours de jeu aient réussi à faire basculer la rencontre n’a rien d’anodin. « Les trois sont décisifs, ça montre que la concurrence est saine et je trouve que pour Patrick Vieira, c’est que du bonheur », a-t-il ajouté.
#JourDeQualif 🌍 : Wahbi Khazri se montre critique envers la Tunisie, qu'il juge en manque de confiance et d'identité 🎙️🇹🇳💬 https://t.co/FhAqEuoKme
— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr)
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