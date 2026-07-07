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Auteur: Senewebnews

il y a 1 jour

Wave et la BAL annoncent le retour du Tournoi des Quartiers : quatre étapes à travers le Sénégal cet été

Wave, la fintech qui démocratise les services financiers en Afrique, et la Basketball Africa League (BAL) confirment les dates de la nouvelle édition de leur tournoi de basketball de rue, qui sillonnera quatre régions du Sénégal du 04 au 26 juillet 2026.

Après le succès de sa première édition, le Tournoi des Quartiers BAL x Wave revient pour mettre à l'honneur les talents locaux et faire vivre le basketball au plus près des communautés. Porté par le partenariat panafricain renouvelé entre Wave et la BAL pour les saisons 6 à 8, cet événement confirme l'ambition commune des deux partenaires : donner à la jeunesse sénégalaise les moyens de faire éclater son talent, où qu'elle se trouve.

Dans chacune des quatre villes, jeunes joueuses et joueurs auront l'occasion de représenter leur quartier sur une scène qui, jusqu'ici, leur semblait souvent inaccessible. C'est tout le sens de ce tournoi : prouver que l'ambition sportive ne connaît pas de frontière géographique, et que chaque terrain de quartier peut être le point de départ d'un grand parcours.

Autorités locales, élus et acteurs institutionnels seront conviés à chaque étape, aux côtés du grand public, pour prendre part à cette célébration commune de la jeunesse et du sport.

Les dates confirmées :

Ziguinchor : samedi 4 juillet, Stade Aline Sitoe Diatta Saint-Louis : samedi 11 juillet, Université Gaston Berger Thiès : samedi 18 juillet, Stade Lat Dior Dakar : samedi 25 et dimanche 26 juillet, Stade Marius Ndiaye (phase de groupes et grande finale)

Chaque étape régionale réunira des équipes masculines et féminines qui s'affronteront pour représenter leur ville lors de la grande finale à Dakar. À travers cette tournée, Wave et la BAL réaffirment leur volonté de donner de la visibilité aux talents locaux et d'accompagner l'ambition d'une jeunesse déterminée à se dépasser. Un signal fort, aussi, envoyé aux autorités et acteurs du sport présents à chaque étape : le potentiel du Sénégal se construit aussi loin des grands centres, et mérite d'être soutenu partout où il se trouve.

Le Tournoi des Quartiers s'inscrit dans une saison estivale riche pour le partenariat Wave x BAL, qui se poursuivra avec d'autres temps forts à Dakar dans les semaines suivantes.

« Ce tournoi, c'est notre façon d'aller chercher le talent là où il est, sans attendre qu'il vienne à nous. Avec la BAL, nous voulons offrir à la jeunesse sénégalaise une scène à la hauteur de son ambition. C'est exactement ce que nous voulons incarner : être une marque qui célèbre les communautés et qui met en lumière leurs talents », déclare Diariatou Sarr, Directrice Brand de Wave.

A propos de Wave Digital Finance

Wave Digital Finance est une entité du Groupe Wave Mobile Money, titulaire d’une licence d’Établissement de Monnaie Électronique délivrée par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Sa mission est d’émettre de la monnaie électronique à partir du Sénégal et de développer des partenariats stratégiques dans la zone UEMOA, en vue d’élargir l’accès aux services financiers digitaux.

www.wave.com

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Wave et la BAL annoncent le retour du Tournoi des Quartiers, avec quatre étapes au Sénégal du 4 au 26 juillet 2026. - Les compétitions auront lieu à Ziguinchor, Saint-Louis, Thiès et Dakar, avec une grande finale les 25 et 26 juillet à Dakar. - Le tournoi vise à mettre en lumière les talents locaux, avec des équipes masculines et féminines représentant leurs quartiers.