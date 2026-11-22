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Auteur: Babacar SENE

Week-end des Sénégalais de l’étranger : Boulaye Dia enchaîne, Pape Guèye tombe face au Barça

Les internationaux sénégalais ont retrouvé leurs clubs respectifs après la trêve consacrée aux qualifications pour la CAN 2027. Plusieurs Lions se sont illustrés ce week-end sur les pelouses européennes, à l’image de Boulaye Dia, encore décisif en France, tandis que Pape Guèye et Villarreal ont cédé face au FC Barcelone. En Angleterre, Nobel Mendy et Hull City ont renoué avec la victoire.

En France, lors de la 11e journée, Boulaye Dia a poursuivi sur sa lancée. L’attaquant du Stade Rennais a inscrit le but de son équipe à la 27e minute, permettant aux Bretons de repartir de Lorient avec un point (1-1). Entré en jeu à la 76e minute, Moustapha Mbow a, de son côté, contribué au large succès du Paris FC face à Angers (4-0).

Monaco, avec Lamine Camara et Sadibou Sané titularisés, a été tenu en échec à domicile par Auxerre (1-1), où Lamine Sy est entré en jeu à la 76e minute. Moussa Niakhaté, titulaire, a participé à la victoire de Lyon sur la pelouse de Lille (0-1).

Nice, avec Yehvaan Diouf dans les buts, s’est incliné face au Paris Saint-Germain (2-3). Dans un duel entre Sénégalais, le Stade Brestois de Pathé Mboup a pris le dessus sur Strasbourg de Pape Demba Diop (0-1). Lens, avec Abdallah Sima entré à la 59e minute, a été accroché à domicile par Toulouse (1-1). Le Havre, sans Rassoul Ndiaye, a chuté à Troyes (3-1), tandis que Marseille a dominé Le Mans (2-1) au Vélodrome. Habib Diallo, absent lors de cette rencontre, n’a pas participé à la défaite de son équipe.

En Angleterre, pour le compte de la 11e journée, Hull City a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant face à Brighton (2-0). Nobel Mendy, titularisé en défense, a livré une prestation convaincante. Aston Villa, avec Nicolas Jackson titulaire et Ibrahim Mbaye entré en cours de jeu, a été contraint au nul par Sunderland (0-0). Habib Diarra, toujours indisponible en raison de sa blessure, n’a pas pris part à la rencontre.

Crystal Palace, privé d’Ismaïla Sarr, blessé, a chuté sur la pelouse de Coventry (3-2). Manchester City, avec Iliman Ndiaye titulaire avant sa sortie à la 72e minute, a également partagé les points avec Fulham (1-1).

En Espagne, lors de la 13e journée, Villarreal de Pape Guèye a été battu par le FC Barcelone au terme d’une rencontre disputée (3-2). La Real Sociedad, avec Mamadou Sarr titulaire, s’est inclinée face au Racing Santander sur le même score (3-2). Rayo Vallecano, où Pathé Ciss était aligné au milieu de terrain, a été surpris à domicile par Valence (0-1). Dans le derby andalou, le FC Séville, avec Arouna Sanganté sur le banc, a concédé le nul face au Betis Séville (1-1).

En Italie, pour la 12e journée, Como, privé d’Assane Diao, toujours blessé, a dominé Cagliari (2-0). Paul Mendy était titulaire du côté de Cagliari avant de quitter la pelouse à la pause. La Juventus, avec Pape Matar Sarr entré à la 46e minute, a largement dominé Venise (4-0).

En Allemagne, le Bayern Munich, avec Bara Sapoko Ndiaye resté sur le banc, a été accroché par Cologne (1-1) lors de la 10e journée.

En Turquie, Galatasaray, privé d’Ismaïl Jakobs, s’est imposé face à Samsunspor (2-1) dans le cadre de la 12e journée.

En Belgique, le Club Bruges a largement dominé Malines (5-1). Mamadou Diakhon, entré à la 77e minute, a pris part à ce succès lors de la 12e journée.

En Serbie, pour le compte de la 16e journée, l’Étoile Rouge de Belgrade a battu Radnik Surdulica (2-0). Bamba Dieng, absent lors de cette rencontre, n’a pas participé à la victoire de son équipe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Boulaye Dia a marqué à la 27e minute lors du match nul 1-1 entre Rennes et Lorient. - Villarreal de Pape Guèye a été battu 3-2 par le FC Barcelone en Espagne. - Nobel Mendy, titulaire en défense, a participé à la victoire 2-0 de Hull City face à Brighton.