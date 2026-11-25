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Auteur: Fatima Diop BA

Mode : avec la Première dame comme ambassadrice, Algueye métamorphose le textile africain et conquiert la scène internationale

Devant plus de 600 invités réunis à la Résidence de France à Dakar, le créateur Abdou Lahad Guèye a dévoilé « Métamorphose », la nouvelle collection 2026 de la maison Algueye Dakar. Entre matières nobles, hommage aux artisans et parrainage remarqué de la Première dame Marie Khone Faye, ce défilé événement confirme la montée en puissance de la haute couture sénégalaise sur la scène internationale.

​Le samedi 21 novembre, la Résidence de France à Dakar a accueilli plus de 600 invités venus découvrir la collection 2026 de la maison Algueye Dakar. Intitulée « Métamorphose, les secrets d'un carnet de voyage », la ligne imaginée par Abdou Lahad Guèye, directeur artistique de la griffe, a conquis le public et confirmé avec éclat la place de la mode sénégalaise sur la scène internationale. Une soirée marquée par le parrainage de la Première dame, Marie Khone Faye, absente mais au cœur de toutes les attentions.

​Une soirée où l'élégance a pris le pouvoir

​La maison Algueye Dakar, fondée dans la capitale sénégalaise en 2012 par Abdou Lahad Guèye, a dévoilé sa nouvelle collection en partenariat avec l'ambassade de France au Sénégal. Cette création s'inscrit dans la continuité logique de « Transformation », le thème présenté l'année dernière.

​Mais ce soir-là, le spectacle n'était pas uniquement sur le podium. Les invités, à eux seuls, auraient pu assurer le défilé. Sublimes, tirés à quatre épingles, ils répondaient aux plus hauts standards de l'élégance, comme si chacun avait voulu se hisser à la hauteur de l'événement.

​Une collection en quatre mouvements

​Cette année, la collection raconte l'évolution de la matière, du fil au vêtement, en quatre mouvements : l'Origine, la Transformation, la Vie et la Métamorphose. Son fil conducteur est le carnet de voyages. « Pratiquement toute la collection a été créée en dehors de Dakar. Cela m'a permis de découvrir un autre Lahad, un Lahad qui aime s'ouvrir, partager, découvrir d'autres personnes et d'autres univers », confie le styliste.

​Côté matières, le créateur a poussé l'exigence encore plus loin, associant des tulles superposés, du tulle provenant de la maison Chanel, un wax ennobli, ainsi que de la soie, du lin et du mikado sublimés. « Chaque silhouette est pensée. Rien n'a été négligé. De la tête aux pieds, les boucles d'oreilles, tout », précise-t-il.

​Les petites mains au cœur de la création

​Pour cette collection, Abdou Lahad Guèye s'est entouré d'autres artisans de talent, tels que Maraz pour la maroquinerie, Nkote, ainsi que Colette Diallo pour les bijoux. Selon lui, « les petites mains occupent une place très importante. Quand on porte un vêtement et qu'on se sent bien, c'est grâce aux petites mains. Le designer va créer, mais s'il n'a pas les petites mains à ses côtés, son objectif ne peut pas être atteint ».

​La Première dame, marraine d'Algueye

​Moment fort de la soirée, la Première dame, Marie Khone Faye, était la marraine attendue de tous. Bien qu'elle n'ait pas pu effectuer le déplacement, son absence remarquée n'a rien enlevé à la portée de son soutien : son parrainage a été longuement salué comme le signe fort d'une reconnaissance institutionnelle envers la mode sénégalaise.

​Fidèle cliente de la griffe, elle restera, pour le créateur, « toujours marraine d'Algueye Dakar ». Très fier de sublimer à plusieurs reprises l'épouse du chef de l'État à travers ses tenues, Abdou Lahad Guèye estime qu'« on ne peut pas avoir une meilleure vitrine ou une meilleure ambassadrice que la Première dame. Elle pouvait choisir d'autres créateurs et d'autres pays, mais elle a choisi le Sénégal et particulièrement Algueye Dakar ».

​Et après : Abidjan et l'engagement social

​La suite est déjà tracée, avec l'ouverture prochaine d'une maison de couture Algueye Dakar à Abidjan, mais aussi un volet social dédié à la formation des détenus afin de préparer leur réinsertion, porté par son association qui vient de recevoir son récépissé. « La mode sénégalaise est métamorphosée. Elle est en train de prendre la place qu'elle mérite dans la sphère mondiale. C'est un secteur porteur, qui peut aider le pays à offrir à ses enfants de l'emploi », conclut Abdou Lahad Guèye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le créateur Abdou Lahad Guèye a dévoilé le 21 novembre à la Résidence de France à Dakar la collection 2026 « Métamorphose » de la maison Algueye Dakar, devant plus de 600 invités. - La Première dame Marie Khone Faye, absente, était la marraine de l'événement ; le créateur la qualifie de « meilleure ambassadrice » d'Algueye Dakar. - La maison prévoit l'ouverture d'une boutique à Abidjan et un volet social de formation des détenus porté par son association.