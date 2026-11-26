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Auteur: Seneweb-News

Coopération spatiale : le Sénégal et le Nigeria scellent un partenariat stratégique à Abuja

L’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) et l’Agence spatiale du Nigeria (NASRDA) ont signé, ce mercredi 25 novembre 2026 à Abuja, un protocole d’accord de coopération. Paraphé par leurs directeurs généraux respectifs, Maram Kairé et le professeur Matthew Olumide Adepoju, ce partenariat couvre des domaines clés allant de l’ingénierie satellitaire à l’intelligence artificielle.

​L’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) et la National Space Research and Development Agency (NASRDA) du Nigeria ont officiellement scellé un protocole d’accord de coopération (Memorandum of Understanding – MoU), ce mercredi 25 novembre 2026, en marge de l’Africa Space Economy, Innovation and Communication Conference (ASEICC 2026) organisée à Abuja.

​Paraphé par Maram Kairé, directeur général de l’ASES, et le professeur Matthew Olumide Adepoju, directeur général de la NASRDA, cet accord établit un cadre structuré de collaboration scientifique, technologique et institutionnelle. Il vise à renforcer les capacités spatiales africaines, stimuler l’innovation et contribuer à l’émergence d’une économie spatiale continentale intégrée et compétitive.

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D’Abidjan à Abuja : la concrétisation d’une ambition commune

​Cette signature vient concrétiser les échanges bilatéraux entamés entre les deux dirigeants lors de l’Africa Space Expo (ASPEX 2026), tenue du 24 au 26 septembre dernier à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Deux mois après cette première rencontre, Dakar et Abuja traduisent ainsi leur rapprochement institutionnel en perspectives opérationnelles.

​Le protocole d’accord couvre plusieurs segments stratégiques de la chaîne de valeur spatiale, notamment :

. L’ingénierie et les technologies satellitaires : conception, développement, assemblage, intégration et tests de satellites (AIT) ;

. L’observation de la Terre et la géointelligence : télédétection et exploitation des données géospatiales ;

. L’intelligence artificielle et l’analyse de données : développement de solutions innovantes appliquées aux données spatiales ;

. Les opérations spatiales : exploitation des systèmes et soutien opérationnel aux missions ;

. La recherche, la formation et la vulgarisation : programmes conjoints de recherche et développement, échanges de personnels, stages et promotion des sciences spatiales auprès de la jeunesse.

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Souveraineté technologique et diplomatie Sud-Sud

​Au-delà de son volet bilatéral, cette alliance s’inscrit dans la dynamique de la Politique et de la Stratégie spatiales africaines de l’Union africaine, ainsi que dans la vision portée par l’Agence spatiale africaine. Par la mutualisation de leurs compétences et de leurs infrastructures, le Sénégal et le Nigeria entendent consolider un espace ouest-africain de coopération scientifique et technologique capable de renforcer la souveraineté et la compétitivité économique du continent.

​Pour l’ASES, ce partenariat illustre la priorité accordée par le Sénégal à la coopération Sud-Sud et à la mise en synergie des expertises africaines, ouvrant également de nouvelles opportunités de collaboration aux universités, centres de recherche, ingénieurs et entreprises technologiques des deux pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ASES du Sénégal et la NASRDA du Nigeria ont signé un protocole d'accord de coopération le mercredi 25 novembre 2026 à Abuja. - L'accord a été paraphé par Maram Kairé, directeur général de l'ASES, et le professeur Matthew Olumide Adepoju, directeur général de la NASRDA. - Le partenariat couvre notamment l'ingénierie satellitaire, l'observation de la Terre, l'intelligence artificielle, les opérations spatiales et la formation.