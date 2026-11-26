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Auteur: Seneweb-News

Samsung Electronics se hisse en tête du marché africain des smartphones en termes de chiffre d’affaires au premier semestre 2026

Samsung Electronics s’est classé au premier rang du marché africain des smartphones en termes de volume des ventes au deuxième trimestre 2026.

L’introduction d’une option de paiement flexible permettant aux consommateurs d’acheter leurs appareils par versements quotidiens ou hebdomadaires, en adéquation avec les réalités locales où les revenus sont souvent perçus au quotidien ou à la semaine plutôt que sur une base mensuelle, semble avoir joué un rôle déterminant.

Selon le cabinet d’études de marché TechInsights, Samsung s’est classé au premier rang du marché africain des smartphones en termes de chiffre d’affaires au premier trimestre de cette année. Au deuxième trimestre, Samsung a également pris la première place, à la fois en termes de chiffre d’affaires et de volume des ventes.

Plus particulièrement, alors que les ventes totales de smartphones sur le marché africain ont reculé de 16,6 % sur un an au deuxième trimestre, le volume des ventes de Samsung a progressé de 34,8 %.

Pour l’ensemble de l’année 2026, Samsung devrait également se classer au premier rang, tant en termes de chiffre d’affaires que de volume des ventes, avec une part estimée à 34,5 % de la valeur des ventes et à 38,7 % du volume des ventes.*

Leader mondial du marché des smartphones, Samsung Electronics évolue également sur un marché africain particulièrement exigeant, où les appareils ultra-abordables, dont le prix se situe autour de 100 dollars, occupent une place dominante.

La part de Samsung dans le volume des ventes de smartphones en Afrique était de 22,4 % en 2024 et de 26,5 % en 2025. La prévision de 38,7 % pour l’ensemble de l’année 2026 représente ainsi une progression de plus de 16 points de pourcentage en deux ans.

Se différencier en misant sur des « smartphones sur lesquels les utilisateurs peuvent compter dans la durée » plutôt que sur les prix

L’Afrique constitue le marché des smartphones le plus sensible au prix, où le téléphone fait souvent à la fois office de portefeuille et de compte bancaire. Selon la GSM Association (GSMA) **, les transactions de mobile money en Afrique subsaharienne ont atteint 1 400 milliards de dollars l’an dernier, soit environ deux tiers de la valeur mondiale des transactions. Pour certains adultes, le mobile money constitue leur seul compte financier.

Qu’il s’agisse de recevoir son salaire, d’acheter des produits alimentaires ou de rembourser les versements liés à l’achat d’un téléphone, une grande partie des opérations financières s’effectue sur des appareils mobiles. La sécurité des smartphones est donc directement liée à la protection des actifs financiers, tandis que la fraude liée au mobile money figure parmi les formes les plus courantes de cybercriminalité dans la région.

Ainsi, plutôt que de se livrer à une concurrence fondée sur les prix, Samsung s’est différencié en mettant l’accent sur des smartphones sur lesquels les utilisateurs peuvent compter sur le long terme. Sa gamme Galaxy A, positionnée sur le segment des smartphones accessibles, bénéficie de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité pendant jusqu’à sept ans, ainsi que de la sécurité Samsung Knox. L’entreprise a également étendu son réseau local de services à 281 points de service dans 38 pays.

Transformer les « smartphones que l’on désire » en « smartphones que l’on peut s’offrir » grâce aux paiements quotidiens et hebdomadaires

Il existe un écart entre « le téléphone que je veux » et « le téléphone que je peux acheter » : le coût d’achat initial. Les revenus mensuels dans la région varient entre 100 et 500 dollars, tandis que les principaux modèles de la gamme Galaxy A coûtent environ 200 dollars. Par ailleurs, de nombreuses personnes étant rémunérées quotidiennement ou hebdomadairement, il leur est difficile d’épargner une somme importante en une seule fois. L’obligation de régler intégralement le prix de l’appareil au moment de l’achat constituait donc un frein.

Cette année, 46 % du chiffre d’affaires réalisé par Samsung sur les smartphones en Afrique provenait de ce programme. La réduction de l’effort financier initial ayant facilité l’accès aux appareils, les ventes des produits premium progressent également. Les ventes des appareils des gammes Galaxy S et Z de Samsung en Afrique ont ainsi augmenté de 20 % sur un an cette année.

Renforcer l’engagement local à l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar

Au-delà de ses performances commerciales, Samsung a renforcé sa présence auprès des jeunes générations africaines à l’occasion de Dakar 2026, les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés en Afrique.

À Dakar et à Diamniadio, Samsung a déployé une présence physique importante à travers les sites de compétition, le Village Olympique de la Jeunesse, des espaces d’expérience et des activations grand public, réunissant de nombreux visiteurs et participants autour des expériences Galaxy. Au cœur du Village Olympique, le Samsung Open Station a notamment permis aux jeunes athlètes de créer, partager et immortaliser leurs expériences grâce à la Victory Photo Zone, au Victory Wall, au Victory Talk et au Community Lounge.

Les activations ont également été rythmées par la distribution quotidienne de goodies, offrant aux visiteurs des occasions supplémentaires d'interagir avec la marque et de repartir avec des souvenirs de leur expérience Samsung. Les ambassadeurs Galaxy Jambaars, figures emblématiques de la campagne JOJ de Samsung, ont également effectué des visites sur les différents espaces d’activation.

Ils ont pris part aux animations et se sont impliqués dans les différentes activités aux côtés des participants, contribuant ainsi à renforcer la proximité avec le public et à donner davantage de visibilité aux initiatives de la marque.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Samsung s’est classé premier du marché africain des smartphones en chiffre d’affaires au premier trimestre 2026, puis premier en chiffre d’affaires et en volume au deuxième trimestre. - Au deuxième trimestre, les ventes totales de smartphones en Afrique ont reculé de 16,6 % sur un an, tandis que le volume des ventes de Samsung a progressé de 34,8 %. - Pour l’ensemble de 2026, Samsung est prévu premier en chiffre d’affaires et en volume, avec une part estimée à 34,5 % de la valeur des ventes et à 38,7 % du volume.