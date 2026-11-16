Union internationale des télécommunications : Le Sénégal réélu au Conseil, la Côte d’Ivoire fait son entrée
Le Sénégal maintient sa position d'acteur clé au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Ce lundi à Doha, au Qatar, le pays a décroché un nouveau mandat d'administrateur pour la période 2027-2030, prolongeant une présence ininterrompue au Conseil qui dure depuis 1972.
Une compétition serrée pour 13 sièges
Sur 19 nations africaines candidates, seules 13 ont obtenu un siège au terme d’un vote très disputé. La quasi-totalité des sortants conserve sa place : l’Algérie, le Nigeria, le Rwanda, l’Égypte, le Sénégal, le Ghana, l’Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, Maurice, la Tunisie et le Maroc ont tous été reconduits.
La Côte d'Ivoire réalise une percée en s'imposant dès sa première candidature pour intégrer l'instance.
À l'inverse, l’Ouganda est le seul membre sortant à céder son fauteuil, tandis que le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Libye et le Mali n'ont pas réuni suffisamment de voix.
Présent à l'UIT depuis 1960 et membre de son Conseil depuis 1972, le Sénégal franchira la barre des 58 années consécutives de siège à l'issue de ce nouveau mandat. Pour la diplomatie sénégalaise, la priorité restera de porter la voix du continent et de faire valoir ses intérêts stratégiques dans l'élaboration des politiques numériques mondiales.
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