Transport

Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

il y a 1 jour

Bus connectés, TER et BRT sur le même billet : Dakar Dem Dikk fait sa mue

Tournant technologique majeur pour Dakar Dem Dikk (DDD). La société nationale de transport a officiellement inauguré, ce lundi 6 juillet 2026, son nouveau Centre de Contrôle Opérationnel (CCO), une infrastructure de dernière génération. Baptisé en hommage à Mme Sofiatou Mbodj, une collaboratrice ayant consacré plus de 30 ans à l'entreprise, ce centre symbolise à la fois la reconnaissance du parcours de ses agents et l'engagement de la société en faveur de la modernisation du transport public.

Lors de la cérémonie, le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, a souligné que cette réalisation constitue l'aboutissement du vaste chantier de digitalisation engagé par l'entreprise. « Nous sommes passés d'une exploitation où la donnée n'était pas maîtrisée à une exploitation basée sur des informations en temps réel », a-t-il expliqué.

Suivi en temps réel et vidéosurveillance embarquée

À partir du nouveau CCO, les équipes pourront suivre en permanence la position des bus, surveiller l'état du trafic, communiquer directement avec les conducteurs et procéder rapidement à des ajustements sur les différentes lignes afin d'améliorer la qualité du service. Le centre intègre également un système de vidéosurveillance CCTV embarqué permettant de visualiser en temps réel l'intérieur et l'extérieur des véhicules, renforçant ainsi la sécurité.

Pour les usagers, cette transformation se traduira par une meilleure information sur le réseau et les horaires, mais aussi par l'arrivée prochaine d'un système de billettique moderne.

Interopérabilité : Un ticket unique pour le TER, le BRT, DDD et l'AFTU

Le directeur général a annoncé la mise en place d'un ticket unique qui va permettre de voyager avec plusieurs modes de transport grâce à un système interopérable. « À travers ce ticket, les usagers pourront emprunter les bus de Dakar Dem Dikk et les autres réseaux de transport, notamment les bus AFTU, le Train Express Régional (TER) et le Bus Rapid Transit (BRT) », a-t-il précisé. Une évolution qui s'inscrit dans l'ambition des autorités de bâtir un système de transport intégré répondant aux standards des grandes métropoles.

Cette mutation entraînera toutefois la disparition progressive du métier de receveur. « Le métier de receveur va disparaître, il ne faut pas avoir peur de le dire », a assumé Assane Mbengue, tout en se voulant rassurant : « Autant le métier de receveur disparaîtra, autant il n’y aura pas de suppression d’emplois. Ce corps de receveur va trouver sa place dans le développement. »

Un projet à coût zéro sur l'enveloppe initiale

Sur le plan financier, Assane Mbengue a précisé que le CCO a été intégré au projet initial grâce à une renégociation avec les partenaires, sans mobiliser de ressources additionnelles. « Aucun financement supplémentaire n'a été nécessaire. Nous avons réalisé ce projet avec l'enveloppe initialement prévue tout en améliorant les solutions techniques », a-t-il indiqué.

Le responsable de DDD a également annoncé que les autorités préparent des programmes destinés à renforcer et renouveler progressivement le parc de véhicules.

Le socle technologique avant l'arrivée de nouveaux bus

Prenant la parole, le secrétaire général du ministère des Transports, Ababacar Fall, a salué la mise en service d'un centre de « dernière génération ». Selon lui, le CCO combine plusieurs innovations majeures : un système d'aide à l'exploitation, un système d'information des voyageurs, une plateforme de billettique intégrée ainsi qu'un réseau de vidéosurveillance.

Le représentant du ministère a également confirmé que de nouveaux bus viendront prochainement renforcer le parc de Dakar Dem Dikk : « Nous avons choisi de construire d'abord le socle technologique afin que les nouveaux bus puissent être exploités dans de meilleures conditions et durer dans le temps », a-t-il déclaré.

Avec ce Centre de Contrôle Opérationnel, Dakar Dem Dikk entre de plain-pied dans l’ère du transport intelligent, ouvrant la voie à une mobilité plus performante, plus sûre et davantage intégrée au bénéfice des usagers.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dakar Dem Dikk a inauguré un Centre de Contrôle Opérationnel (CCO) permettant le suivi en temps réel des bus, la vidéosurveillance embarquée et la communication avec les conducteurs. - Un ticket unique interopérable sera mis en place pour voyager avec les bus DDD, AFTU, le TER et le BRT. - Le métier de receveur va disparaître progressivement, mais sans suppression d'emplois, selon le directeur général.