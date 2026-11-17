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Auteur: Seneweb-Com

Transport aérien : Air Sénégal annonce des perturbations sur les vols Dakar–Paris–Dakar du 18 novembre 2026

Dans un communiqué rendu public ce mardi 17 novembre 2026, la compagnie nationale informe sa clientèle qu’un « incident impliquant une passerelle, à la suite d’une manœuvre inappropriée de la société d’assistance au sol, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), est survenu ce mardi 17 novembre 2026 sur le tarmac de l’aéroport ».

​Selon la direction de la compagnie, cet accrochage, « indépendant de la volonté d’Air Sénégal, a affecté l’appareil initialement prévu pour assurer la liaison Dakar–Paris–Dakar ». Cette immobilisation technique entraîne ainsi des perturbations directes sur les vols HC403 et HC404 initialement programmés pour ce mercredi 18 novembre 2026.

​Nouveau programme de vols et prise en charge annoncés

​Face à ce contretemps opérationnel, Air Sénégal précise qu’un « nouveau programme de vols, précisant les horaires actualisés des vols concernés, sera communiqué dans les prochaines heures ».

​Soucieuse de rassurer les voyageurs impactés par ces décalages, la compagnie garantit que « toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer leur prise en charge, conformément aux mesures applicables en cas d’irrégularités d’exploitation ». Tout en présentant ses « sincères excuses aux passagers affectés pour les désagréments occasionnés », le transporteur aérien les remercie pour « leur compréhension, leur patience et leur confiance renouvelée », précisant que ses équipes demeurent mobilisées 24h/24 et 7j/7 pour orienter la clientèle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Air Sénégal annonce des perturbations sur les vols HC403 et HC404 Dakar–Paris–Dakar prévus le mercredi 18 novembre 2026. - Un incident impliquant une passerelle, dû à une manœuvre inappropriée de la société d'assistance au sol à l'AIBD, a affecté l'appareil initialement prévu. - La compagnie annonce un nouveau programme de vols à venir et garantit la prise en charge des passagers affectés.