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Auteur: Valeria RUBINO

18e triple-double avec les Knicks, investisseur à Naples et bientôt auteur : l'incroyable agenda de Josh Hart

Tout juste entré un peu plus dans la légende des New York Knicks en signant son 18e triple-double face aux Indiana Pacers, l'arrière américain Josh Hart s'illustre aussi en coulisses comme investisseur du club italien de Napoli Basket, où évolue le jeune espoir sénégalais Assane Sankaré. Entre sa passion pour l'état d'esprit combatif de l'équipe napolitaine et la préparation de deux ouvrages destinés aux jeunes adultes et aux enfants, le numéro 3 new-yorkais dévoile ses multiples ambitions.

​Josh Hart continue d'écrire l'histoire des New York Knicks. Dimanche soir, face aux Indiana Pacers, l'arrière américain a enregistré son 18e triple-double sous le maillot new-yorkais, avec 10 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. Une performance qui lui permet d'égaler Michael Ray Richardson à la deuxième place du classement historique de la franchise, derrière la légende Walt Frazier et ses 23 triple-doubles.

​Hart est également au centre d'un projet qui dépasse les frontières de la NBA. Désormais investisseur de Napoli Basket, il devient un trait d'union supplémentaire entre New York et Naples, deux villes désormais liées par une ambition commune autour du basket.

​Son engagement dans le club napolitain, présidé par l'entrepreneur italo-américain Matt Rizzetta depuis juin 2025, renforce la dimension internationale d'un projet qui compte également dans ses rangs le jeune talent sénégalais Assane Sankaré. Le club napolitain devient ainsi un nouveau point de rencontre entre le basket européen, l'univers NBA et les talents issus du continent africain.

​Si Hart découvre progressivement son nouveau rôle dans le projet napolitain, il a déjà identifié chez l'équipe des caractéristiques qui lui sont familières. Et pour cause : le joueur retrouve à Naples cet état d'esprit combatif qui a longtemps caractérisé les Knicks.

​Interrogé sur les perspectives d'évolution de l'équipe et sur les éventuels changements qu'il pourrait souhaiter apporter, Hart a préféré jouer la carte de l'humour. « Tu me jettes dans le feu avec cette question » , a-t-il répondu avec son habituelle spontanéité.

​Pas question, en effet, de bouleverser une équipe qui semble avoir trouvé son équilibre. Hart s'est montré satisfait du travail réalisé par Naples, aussi bien en championnat qu'en EuroCup, et a notamment salué la contribution du directeur général James Laughlin dans la construction de l'effectif.

​Ce qui l'impressionne particulièrement, c'est la mentalité du groupe. Même lorsque le scénario devient compliqué et que l'écart atteint dix points ou davantage à quelques minutes du terme, les Napolitains continuent de se battre et restent capables de revenir dans la rencontre.

​Un comportement qui lui rappelle certaines des meilleures périodes de son expérience à New York, notamment sous Tom Thibodeau, lorsque l'intensité défensive, la combativité et le refus de renoncer étaient devenus la signature des Knicks.

​ « Ils ne lâchent jamais » , souligne Hart à propos des Napolitains.

​C'est précisément cette identité qu'il souhaite voir perdurer. Pour lui, l'enjeu n'est pas de transformer Naples, mais de permettre au groupe de continuer à développer ses qualités, de conserver sa personnalité et de gagner en constance au fil de la saison.

​Pour Assane Sankaré, jeune représentant du basket sénégalais au sein de cette équipe, cette aventure napolitaine s'inscrit dans un environnement qui prend une dimension internationale supplémentaire.

L'arrivée d'un joueur NBA de la stature de Josh Hart dans l'actionnariat contribue à renforcer la visibilité du club et son rayonnement au-delà des frontières italiennes.

​ Deux livres pour raconter Josh Hart autrement

​Mais les ambitions de Josh Hart ne se limitent pas au basket. L'arrière des Knicks prépare également deux projets éditoriaux qui permettront de découvrir une autre facette de sa personnalité.

​Le premier sera un ouvrage autobiographique, principalement destiné aux jeunes adultes de 22 à 26 ans. Hart souhaite y aborder des sujets qui dépassent largement le sport : la construction de soi, la recherche de son identité, le développement personnel et la foi.

​Le second projet prendra une direction différente, avec un livre pour enfants. Deux publications qui s'adressent à des générations distinctes, mais qui répondent à une même volonté : partager son expérience et transmettre des valeurs acquises tout au long de son parcours.

​Pour celui qui est souvent considéré comme le joueur à tout faire des Knicks, ces projets représentent une nouvelle occasion de s'exprimer en dehors des terrains.

​ « J'ai hâte qu'ils sortent. Ce sera un beau parcours » , confie Hart.

​Entre son engagement dans le projet de Napoli Basket et ses nouvelles ambitions dans l'édition, le numéro 3 des Knicks démontre ainsi que son univers ne s'arrête pas aux quatre lignes du parquet.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Josh Hart a signé son 18e triple-double avec les Knicks face aux Pacers (10 points, 11 rebonds, 10 passes), égalant Michael Ray Richardson à la deuxième place historique de la franchise. - Il est investisseur de Napoli Basket, club présidé par Matt Rizzetta depuis juin 2025, qui compte le jeune Sénégalais Assane Sankaré. - Hart prépare deux livres : une autobiographie pour jeunes adultes de 22 à 26 ans et un ouvrage pour enfants.