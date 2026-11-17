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Auteur: Fatima Diop BA

Accueil triomphal : Niakhar debout pour sa championne olympique Marie Sarr

Ce lundi, Niakhar n'était plus un simple village. C'était une marée humaine. Des enfants, des mères, des anciens, tous étaient sortis dans les rues pour une seule personne : Marie Sarr. À 16 ans à peine, la lycéenne de Niakhar est rentrée chez elle avec l'or autour du cou, après avoir conquis Dakar et le monde aux Jeux olympiques de la jeunesse, en taekwondo, chez les moins de 55 kilos.

Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont brandi le drapeau national avec fierté. Parce que ce que cette petite fille a fait, c'est immense. Devant son public, à Dakar, elle n'a pas tremblé. Elle a gagné sa finale avec le calme d'une grande, round après round, jusqu'à entendre l'hymne et voir tout un stade se lever pour elle. Et ce lundi, c'était au tour de son village de se lever pour elle.

Mais derrière les youyous et la fête, il y a une histoire de dur labeur, de sacrifices et de persévérance. Et aujourd'hui, Niakhar les récolte. Marie Sarr n'est plus seulement l'élève du lycée du village. Elle est devenue un symbole. La preuve que d'un petit village de Fatick peut naître une championne olympique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Marie Sarr, 16 ans, lycéenne de Niakhar, a remporté l'or en taekwondo (moins de 55 kg) aux Jeux olympiques de la jeunesse. - Ce lundi, les habitants de Niakhar sont sortis nombreux dans les rues pour accueillir leur championne. - L'article présente Marie Sarr comme un symbole, preuve qu'une championne olympique peut naître d'un petit village de Fatick.