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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Actes de torture sur un présumé voleur : Sept habitants de Tivaouane Peulh arrêtés par la BR de Keur Massar

Sept résidents de Tivaouane Peulh ont été arrêtés par la brigade de recherches (BR) de Keur Massar, après avoir lynché un homme qu'ils soupçonnaient de vol. La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, est vite devenue virale selon des sources de Seneweb. Les suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2026, vers 3 h, I. Diallo a été lynché par un groupe d'hommes. Selon l'enquête, sept hommes s'étaient constitués en groupe et, d'un commun accord, avaient décidé de se débarrasser de celui qu'ils qualifiaient de présumé voleur du secteur.

Ils lui ont tendu une embuscade, avant de l'interpeller. Ils l'ont d'abord attaché avec une corde, puis fixé à un poteau, avant de le lyncher jusqu'à lui infliger de graves blessures. Le corps ensanglanté, ses agresseurs ont continué à lui jeter des pierres et d'autres objets contondants, sous le regard impuissant de la victime.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux

L'instigateur présumé, M. B. Cissé, a pris des photos et filmé la scène. Le groupe les a ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. L'affaire a très vite eu un écho retentissant, les images étant devenues virales.

Sur réquisition à personne qualifiée, I. Diallo a été conduit au centre de santé de Keur Massar. Le 23 novembre 2026, la BR de Keur Massar a procédé à l'arrestation des sept suspects, tous domiciliés à Tivaoune Peulh. Il s'agit d'I. Dramé, électricien âgé de 31 ans ; O. Diène, étanchéiste âgé de 27 ans ; A. Cissé, fondeur âgé de 42 ans ; M. B. Cissé, fondeur âgé de 50 ans, présenté comme l'instigateur ; C. M. Cissé, électricien âgé de 20 ans ; F. Faye, menuisier âgé de 42 ans et O. Ba, mécanicien âgé de 24 ans.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, traitements dégradants et inhumains, coups et blessures volontaires, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et diffusion d'images à caractère personnel.

Les enquêteurs ont relevé un mépris des règles des droits humains. Cette mise en danger de la vie d'autrui, doublée d'une non-assistance à personne en danger a conduit à l'arrestation de toutes les personnes impliquées.

Entendus à la BR, les suspects ont déclaré qu'I. Diallo avait été aperçu au moment où il s'introduisait dans une maison, tard dans la nuit.

Au terme de l'enquête, les sept suspects ont été déférés devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque. Ce dernier aurait sollicité l'ouverture d'une information judiciaire confiée au juge d'instruction du 1er cabinet. Les mis en cause ont fait l'objet d'un retour de parquet. Ils seront inculpés demain jeudi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Sept habitants de Tivaouane Peulh ont été arrêtés par la BR de Keur Massar après le lynchage d'un présumé voleur. - La scène, filmée par l'instigateur présumé M. B. Cissé puis diffusée sur les réseaux sociaux, est devenue virale. - Les sept suspects ont été déférés devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, qui aurait sollicité l'ouverture d'une information judiciaire.