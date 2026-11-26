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Auteur: Adama SY

« Africa Speaks » : CBAO et la Fondation Attijariwafa bank lancent à Dakar un grand carrefour culturel panafricain

En choisissant le griot comme figure emblématique de sa première édition inaugurée ce jeudi 19 novembre 2026 à Dakar, CBAO Groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank entendent faire dialoguer les patrimoines africains avec la création contemporaine. En présence du PDG Mohamed El Kettani, cette initiative portée par des voix telles que Coumba Gawlo Seck et Faada Freddy ambitionne de s'étendre progressivement aux autres pays d'implantation du groupe.

La culture africaine s'invite au cœur d'un nouveau dialogue panafricain. À Dakar, CBAO Groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank ont officiellement lancé, ce jeudi 19 novembre, « Africa Speaks » , un grand carrefour culturel panafricain destiné à mettre en lumière la richesse des patrimoines du continent et leur capacité à nourrir la création contemporaine. Organisée à la Résidence CBAO, cette première édition, placée sous le thème « Le griot, les voix d’un continent en dialogue » , a réuni plusieurs personnalités des mondes artistique, culturel et institutionnel, en présence de Mohamed El Kettani, président-directeur général du groupe Attijariwafa bank.

​Pour inaugurer ce rendez-vous, le choix du griot n'a rien d'anodin. Figure centrale des traditions orales ouest-africaines, il est à la fois gardien de la mémoire collective, transmetteur de savoirs et témoin des grandes transformations sociales. Au-delà de son rôle historique, il incarne une parole vivante, capable de traverser les générations et de s'adapter aux mutations des sociétés.

​C'est précisément cette articulation entre héritage et modernité que les initiateurs d'Africa Speaks ont voulu explorer. « Transmettre, ce n'est pas seulement répéter ce que l'on a vécu et reçu, c'est aussi permettre à cet héritage de continuer à vivre, de rencontrer son époque et de trouver de nouvelles expressions », a souligné Rachid El Bouzidi, directeur général de CBAO Groupe Attijariwafa bank, lors de son allocution d'ouverture.

​Pour le dirigeant, accueillir cette première édition revêt une signification particulière au regard de l'histoire de la banque et de ses liens avec le Sénégal. Forte d'origines remontant à 1853, CBAO revendique un ancrage historique construit au fil des générations et des transformations du pays. Mais cette présence durable implique également une responsabilité qui dépasse les activités bancaires. « Être durablement ancré dans un territoire, c'est aussi en reconnaître les richesses humaines et culturelles, prendre part à sa vie et contribuer à faire connaître ce qui le distingue », a-t-il déclaré. Une vision qui explique le choix de réunir clients et partenaires autour du patrimoine et des expressions artistiques plutôt qu'autour des métiers habituels de la banque.

​Rachid El Bouzidi a également insisté sur la portée continentale du projet. Si Dakar accueille le premier chapitre d'Africa Speaks, la plateforme a vocation à se déployer progressivement dans les autres pays de présence du groupe Attijariwafa bank. Cette perspective permettra de mettre en lumière d'autres patrimoines, d'autres formes de création et d'autres voix africaines. Le directeur général s'est réjoui que cette conversation continentale commence au Sénégal, une terre où la parole occupe une place essentielle dans la vie collective. Pour lui, le patrimoine n'est véritablement vivant que lorsqu'il continue de susciter des conversations.

​Cette ambition trouve un prolongement dans la vision portée par Mohamed El Kettani. Pour le président-directeur général du groupe Attijariwafa bank, le griot incarne bien davantage qu'une figure artistique ou un simple conteur. Dans les sociétés ouest-africaines, il a longtemps été dépositaire des généalogies, témoin des événements, gardien des récits collectifs, mais également médiateur et conseiller. Sa fonction essentielle consistait à faire de la mémoire non seulement le souvenir de ce qui fut, mais aussi une conscience de ce que les sociétés sont aujourd'hui.

​« La parole est bien davantage qu'un moyen d'expression. Elle est un patrimoine vivant, un trait d'union entre les générations, une mémoire qui se transmet et se réinvente », a fait valoir Mohamed El Kettani. Cette lecture trouve, selon lui, un écho dans les traditions du Sénégal, du Maroc et de nombreux autres pays africains. Il a notamment évoqué les cercles de conteurs de Marrakech, les poètes amazighs qui transmettent les récits de leurs communautés par le chant ainsi que les traditions orales d'autres régions du continent. Autant d'expressions culturelles différentes qui reposent sur une même conviction : la parole constitue un héritage vivant, capable de traverser le temps et de se renouveler.

​Le PDG du groupe a également replacé cette initiative dans la profondeur des relations historiques entre le Maroc et le Sénégal. Des routes caravanières aux chemins du savoir et de la spiritualité, les deux peuples ont, selon lui, tissé au fil des siècles des liens nourris par les échanges, les rencontres et des héritages partagés. De Fès à Dakar, cette proximité culturelle continue de rapprocher les sociétés sans effacer leurs singularités. C'est précisément cette capacité à se reconnaître dans les héritages des autres tout en préservant sa propre identité que le groupe souhaite valoriser à travers Africa Speaks.

​Au-delà de la célébration des patrimoines, Mohamed El Kettani défend une conception de la culture comme composante essentielle du développement. « La culture n'est pas un supplément d'âme du développement. Elle en est une dimension essentielle », a-t-il affirmé. Elle nourrit le sentiment d'appartenance, stimule la créativité et apprend à regarder le monde autrement. Elle rapproche également les individus au-delà des frontières, des langues et des générations. Dans un contexte de profondes mutations sociales et technologiques, le dirigeant estime que la tradition ne doit pas être figée, mais continuer à se transformer et à trouver de nouveaux langages.

​Pour donner corps à cette réflexion, Africa Speaks a articulé sa première édition autour de trois expressions complémentaires : un débat d'idées, une exposition artistique et une performance musicale. Les échanges, auxquels ont notamment participé Coumba Gawlo Seck, Bocar Niang - fondateur du musée Griot.tes, Oumou SY et Ousseynou Wade, ont interrogé la place de l'oralité dans les sociétés africaines contemporaines et la manière dont les artistes s'approprient les récits hérités. L'exposition a prolongé cette réflexion à travers des œuvres mettant en dialogue mémoire, identité et création. La soirée s'est achevée sur une performance de Faada Freddy, portée par la voix et les percussions corporelles.

​À travers cette première rencontre, CBAO et la Fondation Attijariwafa bank affichent leur volonté d'inscrire la culture dans une dynamique durable de transmission et de rapprochement. En faisant de Dakar le point de départ de cette initiative, les deux institutions misent sur la force des héritages africains pour ouvrir de nouvelles perspectives de dialogue entre les peuples.

​Une ambition qui trouve son sens dans une interrogation soulevée par Mohamed El Kettani : « Que choisissons-nous de transmettre aux générations qui nous succéderont ? » Avec Africa Speaks, le groupe Attijariwafa bank entend faire de cette question le fil conducteur d'une conversation culturelle appelée à dépasser les frontières sénégalaises et à faire entendre, progressivement, les voix de tout un continent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - CBAO Groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank ont lancé ce jeudi 19 novembre 2026 à Dakar « Africa Speaks », un carrefour culturel panafricain, lors d'une première édition à la Résidence CBAO. - Cette première édition est placée sous le thème « Le griot, les voix d'un continent en dialogue », en présence de Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank. - La plateforme a vocation à se déployer progressivement dans les autres pays de présence du groupe Attijariwafa bank.