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Auteur: Cheikhou AIDARA & Oumar PENE (Images)

Amphi de rentrée 2026-2027 de l’UPSD : Les étudiants exhortés à porter l’humilité en bandoulière et à utiliser l’IA avec un esprit critique

L’Université Privée de Santé de Dakar (UPSD), anciennement connue sous le nom d’IPFORMED (Institut Privé de Formation et de Recherches Médicales de Dakar), a tenu, ce samedi 21 novembre, son amphi de rentrée 2026-2027. La rencontre a été présidée par le Pr. Mohamed Lamine Gaye, Directeur général de l’UPSD, en présence du Pr. Abdoulaye Samb, Recteur de l’UPSD ; Pr Ibrahima Diagne, Doyen de l’UPSD ; Madame Bledou Charle Marie-Emmanuel Cecila, Présidente de l’Amicale des étudiants de l’UPSD ; Dr Amadou Babacar Sarr, Coordonnateur pédagogique de l’UPSD ; Dr El Hadji Traoré, Coordonnateur des enseignements en sciences vétérinaires à l’UPSD ; entre autres.

Les missions de l’amicale dévoilées aux étudiants

La présidente de l’amicale des étudiants de l’UPSD, dans son mot de bienvenue, est revenue sur les missions de l’amicale. « L’université ne doit pas être uniquement un lieu d’acquisition de connaissances et de préparation aux diplômes. Elle doit également être un espace d’épanouissement, de partage, de solidarité et de construction personnelle. C’est dans cette dynamique que s’inscrit notre amicale. Elle a pour mission de défendre les intérêts des étudiants, de renforcer les liens entre les différentes promotions et de contribuer à l’amélioration de notre environnement universitaire », a souligné Madame Bledou Charle Marie-Emmanuel Cecila.

« Cette tradition académique constitue un temps fort de la vie universitaire »

Le doyen de l’UPSD, pour sa part, a expliqué le sens de cette tradition académique. « Je me réjouis de participer à la célébration de cet amphithéâtre de rentrée. Cette tradition académique qui s’est perpétuée, est instituée à l’Université privée Samba Diallo depuis quelques années. Il constitue un temps fort de la vie universitaire, un temps essentiel pour accueillir les nouveaux étudiants pour leur permettre de s’intégrer rapidement dans leur environnement et d’être dans les bonnes conditions de performance, de consolider les relations entre les étudiants à l’intérieur des promotions et entre les différentes promotions, de faciliter le contact entre les étudiants et l’encadrement », a souligné le Pr Ibrahima Diagne.

A ce titre, il a invité les étudiants à retenir trois points fondamentaux en tant que futur professionnel, à savoir : apporter ou rétablir la santé du patient ou des populations, exercer la profession dans le respect, et enfin, porter l’humilité en bandoulière.

« Votre génération doit apprendre à utiliser les nouvelles ressources avec compétence mais aussi avec un esprit critique »

Le Recteur de l’UPSD s’est adressé également aux étudiants tout en les exhortant à faire bon usage des technologies. « Vous commencez ou poursuivez vos études dans une époque où la médecine connaît des transformations majeures. Le développement de l’Intelligence artificielle, de la télémédecine et de la médecine personnalisée ouvre des perspectives considérables. Ces innovations permettent d’améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des patients mais la technologie ne doit pas remplacer ni le jugement clinique ni la relation de confiance, ni l’éthique. Elle doit demeurer un outil au service du patient et non une fin en soi. Votre génération doit apprendre à utiliser ces nouvelles ressources avec compétence mais aussi avec un esprit critique. Elle devra être particulièrement attentive à la protection des données de santé, à l’équité d’accès aux soins et au respect de la dignité humaine », a laissé entendre le Pr. Abdoulaye Samb.

Les étudiants invités à adopter les valeurs fondamentales de l’université

Le Directeur général de l’UPSD, dans son mot d’ouverture de la rencontre, a fait focus sur les trois valeurs fondamentales de l’établissement qui doivent guider le parcours universitaire des étudiants. Il s’agit de : « Le Travail, la Rigueur et le Succès ».

Le Pr. Mohamed Lamine Gaye a également tenu à assurer les étudiants que la direction générale de l’établissement « reste attentive à leurs préoccupations et demeure déterminée à créer un environnement favorable à leur épanouissement académique et personnel ».

Le Dr Amadou Babacar Sarr, coordonnateur pédagogique de l’UPSD, quant à lui, a présenté l’université en faisant focus sur l’historique, l’organigramme et les chiffres clés. Les étudiants ont également eu droit à une présentation sur le thème : « Immersion au cœur des études médicales, système LMD, cursus et débouchés médecine-pharmacie ».

A l’occasion de ce rendez-vous annuel, le top management de l’UPSD a également remis des certificats et des récompenses aux majors de l’établissement.

UPSD, un établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans les sciences de la santé

A rappeler que l’Université Privée de Santé de Dakar (UPSD) est un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans les sciences de la santé à Dakar. Reconnue par le CAMES et l’ANAQ-SUP, elle dispense des formations en médecine, pharmacie et Master qualité au laboratoire (ainsi que la formation en biologie médicale et la formation continue). L’UPSD est partenaire de l’UCAD et la FMPO, sur deux campus à Dakar.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'UPSD (ex-IPFORMED) a tenu son amphi de rentrée 2026-2027 le samedi 21 novembre, présidé par le Pr Mohamed Lamine Gaye. - Le Pr Ibrahima Diagne a invité les étudiants à retenir trois points : apporter ou rétablir la santé, exercer dans le respect et porter l'humilité en bandoulière. - Le Pr Abdoulaye Samb a exhorté les étudiants à utiliser l'IA avec compétence et esprit critique, la technologie devant rester un outil au service du patient.