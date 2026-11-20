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Auteur: Bernadette Seynabou FAYE & Modou DIOP

Assainissement à Rufisque et Keur Massar : L’ONAS et ses partenaires financent des toilettes au profit de 500 familles démunies

L’accès à des toilettes sûres et dignes pour tous reste un défi majeur au Sénégal. Pour contribuer à lever cet obstacle, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) mise sur la mobilisation des partenaires et des mécènes. À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, l’ONAS a organisé, ce vendredi 20 novembre 2026, une cérémonie de remise de contributions destinées à soutenir la réalisation d’ouvrages d’assainissement au profit des populations défavorisées de Rufisque et de Keur Massar.

​Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’assainissement autonome des domiciles (PAAD) et qui bénéficie d’un financement public à hauteur de plus de 90 %, avec l’accompagnement de l’Agence française de développement (AFD), ambitionne d’améliorer les conditions de vie de 500 ménages vulnérables, notamment dans les zones de Rufisque et de Keur Massar.

​Les contributions remises permettront notamment de prendre en charge la contrepartie financière des ménages les plus vulnérables, souvent confrontés à des difficultés pour accéder aux ouvrages d’assainissement. Parmi les contributeurs figurent la Fondation Bébé Basse, les associations de femmes du secteur de l’eau et de l’assainissement, la Ville de Rufisque ainsi que plusieurs cabinets partenaires. L’Amicale des femmes de l’ONAS a également pris part à cet élan de solidarité, avec une contribution destinée à une cinquantaine de ménages.

​ Lever le frein financier pour garantir l’accès aux toilettes

​Prenant la parole au nom du directeur général de l’ONAS, le secrétaire général Mbaye Dione a salué l’engagement des partenaires et rappelé la portée sociale de cette initiative.

​Selon lui, malgré la pertinence du dispositif mis en place dans le cadre du PAAD, le coût de la contrepartie financière constitue encore un obstacle pour les familles les plus démunies. « Pour les populations vulnérables, cette somme, même si elle peut paraître symbolique à l’échelle du projet, représente parfois une barrière infranchissable », a-t-il souligné.

​Il a ainsi insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour permettre aux ménages concernés de bénéficier d’installations sanitaires adéquates, sans que leurs faibles ressources financières ne constituent un facteur d’exclusion.

​ 500 ménages ciblés par le projet

​À travers cette mobilisation collective, l’objectif est de permettre à 500 ménages de bénéficier du projet. Les réalisations concernent notamment les zones d’intervention de Rufisque et de Keur Massar.

​Pour le secrétaire général de l’ONAS, ces ouvrages vont bien au-delà de simples infrastructures sanitaires. Ils constituent un levier de protection de la santé publique. « À travers ces ouvrages, nous déployons le manteau de la dignité, la protection de l'intégrité physique des couches vulnérables, telles que les filles et les femmes, mais aussi les personnes à mobilité réduite », a-t-il déclaré.

​Il a également rappelé que dans beaucoup de pays africains, l'absence de toilettes dans les écoles constitue un facteur d'abandon scolaire. « Les systèmes d'assainissement sûrs ouvrent la voie à la santé, à la sécurité et à la dignité des femmes et des filles. L'accès sécurisé aux toilettes permet aux filles d'aller et de rester à l'école et aux femmes de participer pleinement à la vie sociale », a-t-il insisté.

​ L’assainissement, un investissement pour la santé et le développement

​Revenant sur le thème de cette édition de la Journée mondiale des toilettes, « Des toilettes sûres pour un accès équitable » , le secrétaire général de l’ONAS a rappelé que l’assainissement représente un investissement stratégique pour le développement des communautés. « L'investissement dans l'assainissement transcende une simple action sociale. L'acte que nous posons aujourd'hui peut changer à tout jamais les conditions de vie des ménages bénéficiaires », a-t-il fait savoir.

​Il a notamment évoqué les retombées économiques et sanitaires des investissements dans ce secteur. Selon lui, une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé qu’un dollar investi dans l’assainissement peut générer un retour de 5,5 dollars, notamment grâce à la réduction des dépenses de santé.

​À travers cette action, l’ONAS entend traduire les engagements en réalisations concrètes et rappeler que l’accès à l’assainissement n’est pas un privilège, mais une nécessité fondamentale pour la santé, la sécurité et la dignité de tous.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’ONAS et ses partenaires ont remis des contributions pour financer des ouvrages d’assainissement au profit de 500 ménages vulnérables à Rufisque et Keur Massar, dans le cadre du PAAD financé à plus de 90 % par des fonds publics avec l’appui de l’AFD. - Les contributions prennent en charge la contrepartie financière des ménages les plus démunis, avec notamment la Fondation Bébé Basse, des associations de femmes du secteur de l’eau et de l’assainissement, la Ville de Rufisque, des cabinets partenaires et l’Amicale des femmes de l’ONAS (une cinquantaine de ménages). - Le secrétaire général de l’ONAS, Mbaye Dione, a souligné que le coût de la contrepartie reste un obstacle pour les familles vulnérables et cité une étude de l’OMS selon laquelle un dollar investi dans l’assainissement peut générer un retour de 5,5 dollars.