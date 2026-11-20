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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Bayakh : neuf ans de gestion contestée, les populations réclament le départ du proviseur du lycée

La tension monte au Lycée de Bayakh. L’Association des parents d’élèves (APE), soutenue par les populations de la localité, est descendue dans la rue le 19 novembre pour dénoncer ce qu’elle qualifie de gestion opaque et désastreuse de l’établissement. Le proviseur et son équipe dirigeante sont accusés d'entretenir des relations conflictuelles avec la communauté éducative depuis plusieurs années.

L'APE et les populations de Bayakh dressent un bilan particulièrement critique des neuf années de gestion de l'actuelle équipe dirigeante. Selon les protestataires, les difficultés ne datent pas d'hier. Selon eux, le proviseur a entretenu des rapports conflictuels avec les quatre précédents présidents de l'Association des parents d'élèves.

L'actuel président de l'APE affirme, pour sa part, être confronté aux mêmes difficultés. Il déclare que, depuis le 20 octobre, le proviseur refuse de répondre à ses appels et évite tout contact avec lui. Une situation qui, selon lui, a notamment conduit au blocage d'une rencontre prévue le 12 novembre, alors que les convocations avaient déjà été imprimées.

Les manifestants dénoncent également une gestion des ressources humaines qui a provoqué le départ de plusieurs enseignants expérimentés. Ils évoquent aussi des conditions de travail difficiles pour le personnel d'appoint qui, disent-ils, sont quotidiennement maltraités.

Mais les griefs ne se limitent pas aux relations entre l'administration et les parents d'élèves. L'APE déplore également la dégradation du cadre d'apprentissage, la disparition présumée d'équipements et le délabrement des infrastructures. Une situation jugée paradoxale pour un établissement qui, selon les protestataires, figure parmi les meilleurs du Sénégal grâce aux résultats de ses élèves et à l'engagement de ses enseignants.

Sur la question financière, les populations réclament davantage de transparence dans la gestion des fonds de l'établissement. Elles disent ne pas être convaincues par les assurances du proviseur, qui a mis en avant les quatre missions d'audit déjà effectuées pour défendre sa gestion et se présenter comme « blanc comme neige ».

Pour les contestataires, ces audits ne sauraient remplacer un exercice de reddition des comptes devant la communauté éducative.

Un appel direct à l'État

Au-delà du différend avec l'administration du lycée, les populations élargissent leur revendication à la place accordée à Bayakh dans les politiques publiques. Elles estiment que cette localité, présentée comme un important pôle économique et démographique, ne bénéficie pas de l'attention nécessaire des pouvoirs publics.

Dans leur plateforme revendicative, elles demandent au ministère de l'Éducation nationale et à l'Inspection d'académie de Thiès de diligenter un état des lieux exhaustif du lycée et un audit approfondi de sa gestion financière et matérielle sur les neuf dernières années.

Elles réclament également des sanctions administratives et le départ de l'équipe dirigeante, qu'elles accusent d'être en rupture avec la communauté éducative.

Enfin, l'APE et les populations exigent le déploiement d'un plan d'urgence de réhabilitation et d'équipement de l'établissement afin de lui offrir un cadre d'apprentissage à la hauteur de ses performances scolaires.

Les protestataires préviennent que leur mobilisation ne constitue qu'une première étape. Ils entendent maintenir la pression jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur les accusations soulevées et que des réponses concrètes soient apportées à leurs revendications.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Association des parents d'élèves et les populations de Bayakh ont manifesté le 19 novembre pour dénoncer la gestion opaque du proviseur du lycée. - Ils réclament un audit de la gestion financière et matérielle des neuf dernières années, des sanctions administratives et le départ de l'équipe dirigeante. - Ils exigent aussi un plan d'urgence de réhabilitation et d'équipement de l'établissement.