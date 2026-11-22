Vidéo

Auteur: Youssouf SANE

Blocage budgétaire : Ce que Al Aminou Lô a dit au Khalife de Thiénaba

Le rejet de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 et celui de la première partie du projet de Loi de finances initiale (LFI) 2027 continuent d’alimenter les débats. Après la décision du président de la République de mettre en vigueur la LFR 2026 par décret, le Premier ministre, Al Aminou Lô, est revenu sur les enjeux de cette situation. Il s’exprimait ce samedi, lors de sa visite auprès du Khalife général de Thiénaba, dans le cadre de sa tournée auprès des familles religieuses.

Face au guide religieux, le chef du gouvernement a surtout insisté sur les conséquences que pourrait avoir l’absence de budget sur la prise en charge des préoccupations des populations. Il a notamment évoqué la campagne de commercialisation agricole, qui démarre après la fin de l’hivernage et nécessite des moyens financiers.

« Traiter les difficultés des Sénégalais, c’est cela la volonté du président de la République. L’hivernage est terminé, on aborde la commercialisation. Et tout le monde sait que la commercialisation nécessite de l’argent. Et si le budget n’est pas positionné, comment procéder à cette campagne de commercialisation ? », a-t-il déclaré.

Al Aminou Lô a également rappelé que le budget constitue le principal instrument de financement des politiques publiques, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures routières. Sans les ressources nécessaires, a-t-il prévenu, le gouvernement aurait du mal à répondre aux nombreuses sollicitations des populations.

« Tout ça, c’est le budget qui prend cela en charge. C’est cela qui explique tout ce que le chef de l’État a fait, pour que le budget, dont le pays a grandement besoin, soit disponible », a-t-il expliqué.

Pour le Premier ministre, le risque est de voir les difficultés s'aggraver si l'État ne dispose plus des moyens nécessaires pour répondre aux besoins des citoyens. « Et c’est cela que le président de la République veut éviter », a-t-il assuré.

Au-delà des conséquences économiques et sociales du blocage budgétaire, Al Aminou Lô a également tenu à défendre la démarche du chef de l’État. Selon lui, Bassirou Diomaye Faye ne cherche qu’à préserver la paix entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale et à favoriser le dialogue.

Le Premier ministre a, dans ce sens, révélé avoir lui-même demandé au président de la République de retirer le projet de budget lorsque les premiers tiraillements sont apparus, afin de donner une chance aux discussions.

« Moi-même, quand nous avons introduit le projet de budget et qu’il y a eu des tiraillements, j’ai demandé au président de le retirer pour donner une chance aux discussions. Nous avons discuté, mais vous avez vu là où cela nous a menés », a-t-il regretté.

Face à cette impasse, le chef du gouvernement a invité les autorités religieuses à intervenir pour appeler les acteurs politiques à la raison et contribuer à l’apaisement des tensions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Al Aminou Lô a insisté, devant le Khalife général de Thiénaba, sur les conséquences de l'absence de budget sur la prise en charge des préoccupations des populations, notamment la campagne de commercialisation agricole qui nécessite des moyens financiers. - Il a rappelé que le budget est le principal instrument de financement des politiques publiques dans la santé, l'éducation et les infrastructures routières. - Il a révélé avoir lui-même demandé au président de la République de retirer le projet de budget lors des premiers tiraillements pour donner une chance aux discussions, et a invité les autorités religieuses à appeler les acteurs politiques à la raison.