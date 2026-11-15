"Boycott des JOJ", blocage du budget : Mimi Touré tire à boulets rouges sur Pastef

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Commentaires (29)
C’est cette éternelle perdante qui promet aujourd’hui à Diomaye une majorité. Cette dame est politiquement dépassée. La politique des invectives et des complots de bas étage est derrière nous. Faites des propositions ! L’électeur sénégalais a pris de l’avance sur cette classe politique archaïque et dépassée.
Jamais cette jeunesse ne confiera sa destinée à un conglomérat de retraités, d’anciens communistes, de trotskistes ratés, agissant en complicité avec un traître broussard.😂😂
Y'a le messager et le message dès lors que t'es pas le bon messager tu peux faire le tour des plateaux, organiser 10000 meetings et raconter tt et npq. Les sénégalais ne t'écouteront pas.
Parceque t'avais exactement dis tt le contraire de ce que tu es entrain de raconter actuellement. Les gens ne sont pas des abrutis
Élections que les gens attendent.
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