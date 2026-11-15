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"Boycott des JOJ", blocage du budget : Mimi Touré tire à boulets rouges sur Pastef

Auteur: seneweb tv

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"Boycott des JOJ", blocage du budget : Mimi Touré tire à boulets rouges sur Pastef

"Boycott des JOJ", blocage du budget : Mimi Touré tire à boulets rouges sur Pastef

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Commentaires (29)

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    Lebou ⭐ Top commentaire il y a 8 heures
    Mimi Touré fait de la politique depuis l’époque de Blaise Diagne, mais elle n’a jamais réussi à remporter son propre bureau de vote. Elle était la directrice de campagne de Landing Savané lors de l’élection présidentielle de 1993, et elle n’avait rien gagné. Elle a trouvé Macky Sall avec 130 députés et a réduit leur nombre de moitié. Sans l’aide de Pape Diop, Macky Sall n’aurait même pas pu obtenir une majorité.
    C’est cette éternelle perdante qui promet aujourd’hui à Diomaye une majorité. Cette dame est politiquement dépassée. La politique des invectives et des complots de bas étage est derrière nous. Faites des propositions ! L’électeur sénégalais a pris de l’avance sur cette classe politique archaïque et dépassée.
    Jamais cette jeunesse ne confiera sa destinée à un conglomérat de retraités, d’anciens communistes, de trotskistes ratés, agissant en complicité avec un traître broussard.😂😂
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    Mami il y a 7 heures
    Sacré Mimi ! Quoi qu’on dise, il faut absolument la nommer Mami maintenant ! 😂 Franchement, à ce stade, on ne sait même plus si on doit rire ou applaudir… C’est vraiment du grand spectacle deh ! 🤣
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    Jean-le-fou il y a 7 heures
    Wow ! On dirait des chauve-souris les pestiférés. Ils etaient tous en veille pour "répondre automatiquement" à la sortie de Mimi. Aythia narirarirarirrrr. Les autres attendent yoro dia, Thierno bocoum, TAS et PDF. Mme poupée chargée de la propagande narirarirarirrrr est passée par là. Votre stratagème ne fonctionne plus...votre gourou avec.
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    lol il y a 7 heures
    Mor Sarr charretier de métier et ami d’enfance du traître ministre conseiller..Farba Ngom version serere 😂😂
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    Mbot il y a 6 heures
    @Jean-le-fou  Regardez moi ça!! Tout le Monde connait que c'est vous qui n'avait pas invité PASTEF, pensant pouvoir les mettre en mal avec la population. Pendant ce temps là, cette vielle sorcière veut nous faire croire que c'est Pastef qui Boycotté? Donc celle-là mom elle est encore dans cette façon de faire la politique du déni, à la "Nàkhè Mbay" ? Comme ci les Sénégalais sont tous des Dingues? vraiment le peuple vous a dépacé de très loin
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    Jean-le-fou il y a 6 heures
    @Mbot  Je ne perds pas mon temps à discuter avec quelqu'un qui ecrit le français comme il l'entend. De la scénographie en quelque sorte. Va dormir demain il y'a école deh.
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    Drôle quoi il y a 9 heures
    On nous parle de crise, de crise et encore de crise… Mais le parti Kouray, lui, organise des meetings presque tous les jours ! 😂 Apparemment, la crise ne touche pas tout le monde
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    Blinde il y a 8 heures
    Bah vous aurez l'occasion de dissoudre l'assemblée nationale et aller chercher la légitimité. Là vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Veille conne.
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    Hhh il y a 8 heures
    Ils ont déjà perdu et ils le savent, ça explique leurs nombreuses sorties dernièrement pour essayer de décrédibiliser un peu le pastef mais malheureusement ça ne marche pas, pastef a déjà fait le travail d'éveil des consciences qu'il fallait, fatteu naagniou féppeu 🤣🤣🤣
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    Pfff il y a 8 heures
    Ils n'ont pas compris que les sénégalais les ont déjà rejetés en 2024, tout ce système là était dégagé, c'est diomaye qui nous impose encore toute cette racaille là, même parrainages ces gens ne pouvaient l'obtenir, on ne veut plus de vous, élections késsé molènne fii baayi.
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    DEUG il y a 8 heures
    POURQUOI PASTEF DEVAIT PARTICIPER AUX JOJ ALORS QUE LEUR LEADER DE SURCROIT PRESIDENT DE L ASSEMBLEE NATIONALE N EST PAS INVITE
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    War il y a 9 heures
    Outile sa morom une grande voleuse une manupulatrice comme toi n'est pas une référence dans ce pays kiraye est un parti de 40 voleurs de la caverne dali baba vous êtes des brigands les sénégalais n'ont pas besoin de vous
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    Anonyme il y a 9 heures
    Wakh ngua ba sa guenegne dengue. Tu as tellement parlé pour tous les régimes dirigeants que ta bouche est tordue. Hey waye ferme la et oublié médisances et manigances pour toube té Balou akh sanou borom. Passe le temps qui te reste sur terre à faire du bien, réunir les gens et delo Yallah ndioukeul
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    Très bien il y a 9 heures
    Kiraay au moins n’a pas fait l’erreur de l’apr en laissant le champ libre de la manipulation au pastef. Y’a vraiment du répondant. À chaque fois, ils sortent informer l’opinion et enfonce davantage le pastef. Mimi touré, tout ce qu’elle sait faire c’est la politique, molen geuna xam politique fouf. Je ne sais pas ce que kiraay aura durant des élections, mais tant qu’ils barreront la route aux manipulations du pastef, ce denrier n’aura rien. Pastef mom kiraay mo bakh ci mom.
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    Jsj il y a 8 heures
    Votre problème c'est que vous n'êtes pas intelligent.
    Y'a le messager et le message dès lors que t'es pas le bon messager tu peux faire le tour des plateaux, organiser 10000 meetings et raconter tt et npq. Les sénégalais ne t'écouteront pas.
    Parceque t'avais exactement dis tt le contraire de ce que tu es entrain de raconter actuellement. Les gens ne sont pas des abrutis
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    Le fou du village il y a 8 heures
    Vas dire à ton canard boiteux de président d'organiser des élections au plus vite, au lieu de nous emmerder avec tes meetings attrape-nigauds. Et en attendant, vas répondre à la justice sur les 2 milliards volés au cese...
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    Xeme il y a 8 heures
    Et pendant que la campagne de fabrique d'opinion met à la une les inepties de Mimi Touré, ce que le FMI dit des lois de finance bloquées au Sénégal n'intéresse pas la presse. Et pourtant le FMI a parlé. Et Dieu sait que ce qu'a dit le FMI ne plaît ni à Diomaye, ni à Mimi Touré. A moins qu'il accepte les conditions des Rothschild. Et ce ne sera rien d'autre que accepter les conditions des représentants de Satan qui ne s'en cachent pas.
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    Réponse à Xeme il y a 8 heures
    va te coucher té boul sawelale. Pas de pipi au lit, vieux haineux
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    Khadi il y a 7 heures
    À son âge au lieu de réconcilier les jeunes pour développer le sénégal, elle passe toute sa vie à faire de la politique. C’est vraiment honteux pfffff
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    Le démocrate il y a 6 heures
    Pastef moo nékk ci deugueu. Tout le monde constate de façon transparente les cotisations et ventes de cartes de membres qui ont fait entrer de l'argent pour ses activités politiques et même dans l'opposition avec koppar express. Aujourd'hui, Kiiray qui n'a vendu aucune carte de membres finance comment ses meeting ???? Les sénégalais ne sont pas fous. Le pays a des difficultés financières et la politique marche pourtant. On comprend, maintenant l'insistance sur les fonds spéciaux par les organisateurs des meeting.
    Élections que les gens attendent.
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    Caisse noire il y a 8 heures
    Ne nga diomaye faye mounoul na wath quenene yeke a juste raison moye yone thé dafa diot aucun développement économique mais Bineta mécanicien n'oublie pas si le duo sonko moye diomaye élu a 54% des voix sont en malentendus yafa diar et les sénégalais sont témoins
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    Pape il y a 7 heures
    Mme Aminata Touré, il est temps que vous arrêtez de tromper le peuple. La LFR présentée, vous savez très bien qu'elle est maquillée d'erreurs (voir ERRATA du ministère des finances) et la LFI 2027 est aussi remplie d'erreur (ERRATA) même un adolescent de 18 ans est capable de déceler les erreurs. Mme Touré, vous ne conseillez pas bien le président de la république, vous le leurrez car vous savez très bien que Pastef vous amènera en prison. Je pense qu'il faut que vous demandiez pardon au président et à Ousmane Sonko et au peuple sénégalais et acceptez de vous livrer à la justice de votre pays. C'est malhonnête, immoral et indécent votre manière de faire et vous ne faites que retarder votre emprisonnement.
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    Le Kothkien il y a 6 heures
    Pastef est dirigé par la passion, l’aveuglement, l’obstination, un total manque de discernement et de sens de responsabilité, incorrigible et ombrageux à tue-tête. Une situation préoccupante inédite !
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    Oustaz Jacuzzi il y a 8 heures
    Tu as validé guenon alors ferme là..votre gourou a déshumanisé une gamine et ce zoo a applaudit des 4 sabots....
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    Dada Diop il y a 8 heures
    Ras le bol de ces politiciens de tout bord. Est ce la vieille Jegado est allée voir les parents des victimes du naufrage. Est ce qu elle se promène un peu dans toutes ces régions qu ils ont appauvries. Tout cela pour ça. J espère que les sénégalais leur feront payer chèrement (nos 2 bonhommes et toute cette classe politique) ces moments dures et humiliants qu on vit. Quant à cette vieillerie, il faut les envoyer se reposer.
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    Reuye lamigne il y a 7 heures
    Va te faire foutre espèce de Va nus pieds tu vas absolument rien tu divises pour régner mais tu régleras pas dans ce pays tu n'as jamais été aux nations unies tu travaillais a lasbef du centre de la protection maternelle et infantile de la médina tu as fait la grande gueule auprès de macky pour profiter de son ignorance mais tu fais pas le poids en aucun cas
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    Capet il y a 5 heures
    Elle a encore raté l'occasion de se taire
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    Ras il y a 1 heure
    Je l'ai deja rencontree cette dame. Arrogante et manquant du sens d'ecoute. Je ne veux meme pas ecouter ces gens. A pure waste of time

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