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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Canal 4 : une vidéo virale montrant un homme aiguisant une machette provoque son interpellation par la police

Ce lundi 16 novembre 2026, à 15 h 45, le commissariat d'arrondissement de la Médina a eu connaissance d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit un individu aiguiser une machette sous le regard des passants.

Les éléments de la Brigade de recherches sont intervenus rapidement. Leur réactivité a permis d'appréhender le mis en cause, puis de le conduire au commissariat.

Selon les policiers, l'individu a été localisé au Canal 4, en face du nouveau bâtiment de l'ISM. Il y présentait des signes de menaces à l'égard des populations et des riverains.

Les policiers ont précisé que cette personne est supposée souffrir de troubles mentaux.

Une fois conduit au service, l'individu a été mis à l'abri du danger, compte tenu de son état. Il doit être transféré dans un centre hospitalier de psychiatrie pour y être interné, après la délivrance d'un arrêté par l'autorité administrative. La situation est suivie par la police.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le commissariat de la Médina a eu connaissance le lundi 16 novembre 2026 à 15 h 45 d'une vidéo virale montrant un individu aiguisant une machette. - L'individu a été localisé au Canal 4, en face du nouveau bâtiment de l'ISM, et appréhendé par la Brigade de recherches. - Supposé souffrir de troubles mentaux, il doit être transféré dans un centre hospitalier de psychiatrie après délivrance d'un arrêté par l'autorité administrative.