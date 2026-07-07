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Auteur: Youssouf SANE

il y a 19 heures

«Ceux qui parlent d’alcool, de filles dans la tanière…» : Elhadj Diouf contre-attaque et interpelle Gomis de Walf

La délégation de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), qui s’était rendue aux Etats Unis d’Amérique pour la coupe du monde, est revenue au bercail ce mardi. Les langues commencent déjà à se délier. Elhadj Diouf n’a pas mis de temps pour s’attaquer aux infos qui circulent.

«Aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu là-bas, c'est des conneries, c'est de la foutaise. La seule vérité qu'on a à dire aux Sénégalais, c’est qu’on n'a pas atteint notre objectif de jouer les quarts de finale. Ça nous fait mal nous tous, on aimerait bien être là-bas et c'est la vérité», a-t-il asséné au micro de "Aladji Malick Tv". Et d'enchaîner : «Ceux qui parlent d’alcool, de filles, il n'y a rien eu de cela».

L’ancien attaquant des lions dit même avoir appelé le journaliste de Walf qui parlait de la présence de filles dans la tanière lors de la précédente coupe d’Afrique des nations : «Je viens de raccrocher avec Gomis. Je l’ai entendu parler lui aussi. Et je lui ai dit de retirer ce qu’il a dit, sinon je lui montrerai que ses affirmations sont fausses.»

Elhadj Diouf estime que l’unique échec de cette campagne, c’est de n’avoir pas pu se qualifier en huitièmes. «Mais tout ce que vous avez entendu, les bagarres et autres, franchement je vous dis la vérité, il n’y a rien eu de cela», dit-il. Pour lui, aujourd'hui, le plus important est de se remobiliser pour préparer la Coupe d'Afrique qui arrive dans peu de temps.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Elhadj Diouf qualifie de "conneries" et "foutaise" les informations sur l'alcool et les filles dans la tanière des Lions. - Il affirme avoir appelé le journaliste Gomis de Walf pour lui demander de retirer ses propos sur la présence de filles lors de la précédente CAN. - Il déclare que le seul échec de la campagne est l'absence de qualification en quarts de finale, niant toute bagarre ou incident.