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«Ceux qui parlent d’alcool, de filles dans la tanière…» : Elhadj Diouf contre-attaque et interpelle Gomis de Walf

Auteur: Youssouf SANE

il y a 19 heures 6474 Lectures 18 Commentaires | English
«Ceux qui parlent d’alcool, de filles dans la tanière…» : Elhadj Diouf contre-attaque et interpelle Gomis de Walf

«Ceux qui parlent d’alcool, de filles dans la tanière…» : Elhadj Diouf contre-attaque et interpelle Gomis de Walf

La délégation de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), qui s’était rendue aux Etats Unis d’Amérique pour la coupe du monde, est revenue au bercail ce mardi. Les langues commencent déjà à se délier. Elhadj Diouf n’a pas mis de temps pour s’attaquer aux infos qui circulent.

«Aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu là-bas, c'est des conneries, c'est de la foutaise. La seule vérité qu'on a à dire aux Sénégalais, c’est qu’on n'a pas atteint notre objectif de jouer les quarts de finale. Ça nous fait mal nous tous, on aimerait bien être là-bas et c'est la vérité», a-t-il asséné au micro de "Aladji Malick Tv". Et d'enchaîner : «Ceux qui parlent d’alcool, de filles, il n'y a rien eu de cela».

L’ancien attaquant des lions dit même avoir appelé le journaliste de Walf qui parlait de la présence de filles dans la tanière lors de la précédente coupe d’Afrique des nations : «Je viens de raccrocher avec Gomis. Je l’ai entendu parler lui aussi. Et je lui ai dit de retirer ce qu’il a dit, sinon je lui montrerai que ses affirmations sont fausses.»

Elhadj Diouf estime que l’unique échec de cette campagne, c’est de n’avoir pas pu se qualifier en huitièmes. «Mais tout ce que vous avez entendu, les bagarres et autres, franchement je vous dis la vérité, il n’y a rien eu de cela», dit-il. Pour lui, aujourd'hui, le plus important est de se remobiliser pour préparer la Coupe d'Afrique qui arrive dans peu de temps.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Elhadj Diouf qualifie de "conneries" et "foutaise" les informations sur l'alcool et les filles dans la tanière des Lions. - Il affirme avoir appelé le journaliste Gomis de Walf pour lui demander de retirer ses propos sur la présence de filles lors de la précédente CAN. - Il déclare que le seul échec de la campagne est l'absence de qualification en quarts de finale, niant toute bagarre ou incident.
Auteur: Youssouf SANE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (18)

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    Les hommes du Passif Fédé ⭐ Top commentaire il y a 19 heures
    Lui aussi il fait partie des non Vertueux opportunistes figurant dans cette honteuse Fédération mafieuse.
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    Senegal debout il y a 18 heures
    Et le remaniement du département sport à moins d'une semaine de la coupe du monde, les joueurs sensés rentrer en vol special repartis des Usa moyennant leur propre frais, alors que les primes dues, le contrat du sélectionneur. Pour couronner le tout, le chef cuisinier rentré en catimi du pays de l'oncle Sam, là-bas la justice ne badine pas comme au Sénégal fourré de mensonge tout comme ce Elhadji éliminé depuis le 1er juillet vivait de quoi à Seattle...
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    Birama il y a 18 heures
    Gomis avait le même problème avec Aliou Cissé. Il n’est pas connaisseur mais juste un affabulateur qui essaie chasue fois a démoraliser les gosses. Il est connu pour ca. Quand des équipes championnes du monde sont éliminées en poule et d’autres en 16 em . L’allemangne , le Bresil, la Hollande , le Paraguay, le Japon . Supportons nos joueurs en évitant les mensonges
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    Gallas il y a 18 heures
    Diouf merci pour tout ce que tu as apporté au Sénégal mais merci doyna
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    Moussa il y a 17 heures
    En tout cas cette fédération là est à revoir
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    Un fan de el Hadj diouf il y a 17 heures
    Diouf stp ne donne pas raison à tes détracteurs. N’essaye surtout pas de justifier l’incompétence de cette fédération et du staff. Laisse leurs le soins de se justifier sinon tu risques de prendre tout ce que les sénégalais ont du mal à digérer depuis notre élimination
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    Senegalais il y a 16 heures
    Etes vous credible?
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    enfin il y a 14 heures
    la vérité respectons et respectons nos prochains ces gens qui sont partie défendre les couleurs du pays sont de vrais patriotes ils mérites plus de considérations de la part de chaque sénégalais
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    Ablaye il y a 14 heures
    L’abruti qui disait yaw mag état en étant lui meme ivre, mais qui va te prendre au serieux ?
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    Soid il y a 8 heures
    Gomis est le pire journaliste que j’ai jamais vu il ne raconte que des bêtises et il s’exprime tellement mal qu’il a de la peine à convaincre cet homme ne participera jamais à un débat ce serait affreux. Si comme il le dit il a découvert des choses répréhensibles lors de la CAN au Maroc et il attend maintenant pour en parler il aura simplement failli à son travail de journaliste qui est d’informer vrai et juste. Je crois qu’il ne dit pas la vérité. Ce qui me chagrine c’est que ceux avec qui il partage le plateau ne lui apportent pas la contradiction et le laissent raconter ses inepties. Même en wolof Gomis n arrive pas a articuler ses idées c’est lassant de l’écouter

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