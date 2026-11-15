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Auteur: Bernadette Seynabou Faye & Modou Diop

Clôture des foires des JOJ 2026 : Treize jours de brassage culinaire et culturel à Dakar

Après près de deux semaines d'effervescence autour des saveurs et du savoir-faire du continent, les foires artisanale, culinaire et institutionnelle organisées par la mairie de Dakar en marge des Jeux olympiques de la jeunesse ont refermé leurs portes ce 14 novembre. Un rendez-vous marqué par le brassage de dix nations africaines et la mise à l'honneur du Togo

Après treize jours d’animation, de découvertes gastronomiques et de brassage culturel, les foires artisanale, culinaire et institutionnelle organisées en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) ont baissé le rideau. Dix pays ont pris part à cette vitrine du savoir-faire africain, notamment la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, le Maroc, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, les Comores, le Bénin, l’Éthiopie, la Centrafrique ainsi que le Togo, pays mis à l’honneur lors de cette cérémonie de clôture.

​Du 31 octobre au 14 novembre 2026, Dakar a vibré au rythme des saveurs, des cultures et de l’artisanat du continent. Organisé en marge des JOJ Dakar 2026, l'événement a réuni artisans, restaurateurs, entrepreneurs et acteurs de l’économie sociale et solidaire autour d’un même objectif : promouvoir les richesses gastronomiques et culturelles des peuples. Au-delà de la valorisation des spécialités culinaires, cette initiative a surtout favorisé le dialogue interculturel et le rapprochement entre les nations.

​Prenant la parole au nom du maire de Dakar, Abass Fall, lors de la cérémonie organisée sur le stand de la foire culinaire, au parvis de l’Hôtel de ville, l'adjoint au maire Bassirou Samb a salué une initiative devenue un véritable espace de fraternité. « Cette foire aura été bien plus qu’un rendez-vous culinaire. Elle aura constitué un véritable espace de rencontres, de découvertes et de fraternité entre les peuples africains », a-t-il déclaré, rappelant que la cuisine demeure un langage universel capable de rapprocher les cultures et de célébrer la diversité. Il a également félicité la directrice du Fonds de développement municipal (FODEM), Mme Samb Aminata Diop, ainsi que l’ensemble des partenaires pour la réussite de la manifestation.

​Pour l’adjoint au maire, à travers les JOJ Dakar 2026, la municipalité a voulu démontrer que l'héritage de ces Jeux ne se limite pas au seul volet sportif, mais réside également dans la valorisation des identités et la construction d'une Afrique plus solidaire. « En clôturant cette foire, nous célébrons une Afrique riche de ses différences, mais unie par une même histoire et un même destin. L'Afrique accueille, Dakar célèbre », a-t-il conclu.

​La cérémonie de clôture a également été marquée par l'hommage rendu au Togo. S'exprimant en tant que représentant du consul et délégué du Haut Conseil des Togolais de l’extérieur au Sénégal, Edgar Sognonvi a mis en exergue les liens historiques, culturels et fraternels unissant Dakar et Lomé. Évoquant le patrimoine gastronomique des deux pays — notamment le thiéboudiène sénégalais, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, ainsi que les spécialités togolaises —, il a souligné la place centrale des mets traditionnels dans la mémoire collective : « Derrière nos recettes, il y a toute une histoire que nous avons le plaisir de partager », a-t-il affirmé.

​À travers cette vitrine populaire, la ville de Dakar inscrit ainsi les JOJ 2026 dans un héritage durable, celui d’une Afrique qui célèbre ses différences et renforce ses solidarités au-delà des frontières.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les foires artisanale, culinaire et institutionnelle organisées par la mairie de Dakar en marge des JOJ ont fermé leurs portes le 14 novembre après treize jours. - Dix pays africains y ont participé, dont la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, le Maroc, la RDC, la Mauritanie, les Comores, le Bénin, l’Éthiopie, la Centrafrique et le Togo, ce dernier étant le pays mis à l’honneur lors de la clôture. - L’adjoint au maire Bassirou Samb a déclaré que la foire a constitué « un véritable espace de rencontres, de découvertes et de fraternité entre les peuples africains ».