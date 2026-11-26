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Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Cultures urbaines : le forum FOR XAM 2026 lancé à Ouakam pour repenser la trajectoire du hip-hop sénégalais

La Maison des cultures urbaines (MCU) de Ouakam accueille, du 26 au 28 novembre, FOR XAM 2026, un forum consacré aux enjeux des cultures urbaines et à l’avenir du hip-hop sénégalais. Placée sous le thème « Dialoguer, entreprendre, célébrer », cette rencontre portée par MeloMusic entend réunir les acteurs du mouvement autour de réflexions, de formations et d’échanges sur les défis du secteur. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée ce jeudi 26 novembre en présence du directeur du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), partenaire financier de l’initiative.

​Cette première édition prévoit cinq panels, une table ronde et un showcase culturel sur trois jours. Au-delà des prestations artistiques, les organisateurs ambitionnent de faire émerger des propositions concrètes pour améliorer la structuration du secteur et renforcer le dialogue avec les pouvoirs publics.

​L’un des principaux objectifs de FOR XAM est ainsi de produire un document de synthèse regroupant les recommandations issues des différentes discussions, qui servira de base de travail aux autorités publiques, aux décideurs et aux professionnels de la culture. Pour le promoteur de l’initiative, directeur de MeloMusic et entrepreneur culturel, Papa Ousmane Sall, cette démarche répond à un besoin de connaissance des réalités du milieu. « La base de tout, c’est le savoir », a-t-il expliqué, insistant sur l’importance de croiser les expériences et les compétences afin de mieux cerner les difficultés des acteurs et d'assurer le suivi des recommandations formulées.

​ Le FDCUIC mise sur les initiatives structurantes

​Présent à l’ouverture, le directeur du FDCUIC, Seck Dieng, a salué la pertinence du projet porté par MeloMusic, retenu dans le cadre du dernier appel à projets de l’institution. Il s’est réjoui de l’appui apporté par les financements publics à des initiatives susceptibles de consolider l’écosystème des cultures urbaines et des industries créatives.

​Il a également souligné l’engagement du promoteur en faveur de la mobilité artistique, une problématique qui figure parmi les priorités du Fonds. Les échanges de FOR XAM devraient ainsi permettre de mieux cerner les attentes des professionnels afin de les intégrer, dans la mesure des ressources disponibles, aux prochains plans d’action de l’institution.

​ Les artistes appellent à repenser la trajectoire du hip-hop

​Plusieurs artistes ont pris part à l'ouverture, notamment le rappeur Simon Kouka, qui a insisté sur la nécessité de multiplier les espaces de dialogue et de formation pour consolider le mouvement hip-hop sénégalais. À ses yeux, les acteurs ne peuvent continuer à multiplier les projets sans prendre le temps de réfléchir collectivement à l’évolution de la filière.

​« On est dans un secteur où les gens ont tendance à foncer tête baissée, mais il est important de se parler et de créer ce genre de cadre pour justement mieux se structurer et mieux recalibrer la trajectoire du hip-hop », a-t-il souligné.

​L’artiste voit dans l’émergence d’infrastructures comme la Maison des cultures urbaines une avancée majeure pour le mouvement, qui dispose désormais d'espaces dédiés pour développer ses activités. Il a salué l’engagement des jeunes promoteurs qui passent de la parole à l’action, souhaitant que ce forum s’inscrive dans la durée et encourage d’autres acteurs à suivre cette voie.

​Prévu jusqu’au samedi 28 novembre, FOR XAM 2026 entend ainsi faire converger réflexion, entrepreneuriat et expression artistique, replaçant les enjeux de financement et d'intégration aux politiques publiques au centre des débats.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - FOR XAM 2026 se tient du 26 au 28 novembre à la Maison des cultures urbaines de Ouakam, sous le thème « Dialoguer, entreprendre, célébrer », avec cinq panels, une table ronde et un showcase culturel. - L'initiative portée par MeloMusic vise à produire un document de synthèse regroupant les recommandations des discussions, destiné aux autorités publiques, décideurs et professionnels de la culture. - Le rappeur Simon Kouka a insisté sur la nécessité de multiplier les espaces de dialogue et de formation pour mieux structurer et « recalibrer la trajectoire du hip-hop » sénégalais.