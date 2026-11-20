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Auteur: Mouhamed CAMARA

"Dafko dor bamouy dioy" : Les révélations de Birima sur la "bagarre" entre Amadou Ba et Mame Mbaye Niang à cause de...

Comment les relations entre deux figures majeures du régime de Macky Sall ont-elles pu se détériorer au point de donner lieu à des accusations publiques par voie de presse ? C’est la question que beaucoup se posent, notamment à la suite des récentes sorties de l’ancien ministre du Tourisme contre l’ex-Premier ministre. Invité du "Grand Entretien" de Seneweb, Birima Ndiaye a éclairé la lanterne de plusieurs sénégalais.

Selon l'homme politique proche aussi bien de Macky Sall que d'Amadou Ba, ce dernier a eu un conflit ouvert avec Mame Mbaye Niang à cause d'une affaire qui n'a rien à voir avec la politique. "La vérité, c'est qu'ils sont opposés à cause d'une affaire privée. Ce n'est ni politique ni administratif. C'est privé", déclare Birima Ndiaye.

Il y a quelques jours, Mame Mbaye Niang a accusé Amadou Ba d'avoir joué un rôle sur les révélations du journaliste Cheikh Yérim Seck sur de prétendues négociations entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. Pour Birima Ndiaye, si l'ancien ministre du Tourisme s'acharne sur Amadou Ba, c'est parce que les deux hommes ont eu une confrontation. "Les deux hommes se sont rencontrés dans un événement solennel, puis Mame Mbaye Niang en a profité pour lancer des propos offensants. Amadou Ba n'a pas réagi lors de l'événement et l'a attendu à la sortie pour le corriger. L'ancien Premier ministre l'a tellement battu que Mame Mbaye Niang était en larmes. Il n'en est toujours pas remis et a gardé, depuis jour, une haine viscérale contre Amadou Ba", révèle Birima Ndiaye.

Malgré les questions du présentateur, le consultant dit garder les détails de cette "bagarre" pour préserver la carrière de l'ancien ministre. "Je pourrais révéler toute l'histoire, mais je ne le ferai pas pour deux raisons. Si je donne les vrais motifs, Mame Mbaye Niang ne fera plus jamais de politique dans ce pays et Amadou sera géné", lâche-t-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Birima Ndiaye affirme que le conflit entre Amadou Ba et Mame Mbaye Niang est d'origine privée, ni politique ni administratif. - Selon lui, Amadou Ba aurait battu Mame Mbaye Niang à la sortie d'un événement solennel, après des propos offensants de ce dernier. - Birima Ndiaye dit garder les détails de cette "bagarre" pour préserver la carrière de Mame Mbaye Niang et éviter de gêner Amadou Ba.