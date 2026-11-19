Décret De Diomaye, Rejet LFI: Le Décryptage De Dao
Commentaires (6)
Bref, maintenant que tout est calme, on sait tous que la pauvre Adji était une victime et que nos 80 jeunes sont morts sur la base de mensonges. Adji a simplement été une pauvre jeune fille dans un pays qui privilégie les hommes : imagine simple une femme de 46 ans accusée de vsur un jeune homme de 19 ans dans un salon sweat, si elle aurait été défendue pour devenir maire d'une ville, imagine mec, neurone par neurone, cette aberration.
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