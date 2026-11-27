Vidéo

Auteur: Bernardette FAYE

CBAO inaugure le Centre Daaray Jàmbaar Yi pour propulser les TPE sénégalaises

Le développement des toutes petites entreprises (TPE) occupe une place centrale dans la stratégie économique du Sénégal. C’est dans cette perspective que CBAO, une filiale du groupe Attijariwafa bank, a procédé ce jeudi 19 novembre 2026, à l’inauguration officielle du Centre Daaray Jàmbaar Yi, un espace dédié à l'accompagnement des entrepreneurs et aux porteurs de projets sénégalais. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge du Budget, Bassirou Sarr, du Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, et du Directeur général de CBAO, Rachid El Bouzidi.

L’objectif est de permettre aux entrepreneurs de mieux maîtriser leur environnement économique et réglementaire, tout en leur donnant les outils nécessaires pour structurer durablement leurs activités.

L’ambition est de créer une passerelle entre les porteurs de projets, les institutions publiques, les banques et les acteurs du secteur privé, pour transformer les idées en entreprises viables et les entreprises en véritables moteurs de croissance.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre chargé du Budget, Bassirou Sarr, a salué « une belle initiative de CBAO qui s'inscrit pleinement dans la vision Sénégal 2050, dont le premier axe est de bâtir une économie compétitive portée par des TPE performantes ».

Pour le ministre, le développement de l’entrepreneuriat constitue un levier essentiel de transformation économique et sociale. Il a notamment rappelé que le secteur informel représente environ 97 % des unités économiques du pays et emploie près de neuf travailleurs sur dix.

Face à cette réalité, Bassirou Sarr a indiqué que l’État doit renforcer les mécanismes d’accompagnement, faciliter la formalisation des entreprises et améliorer leur accès aux financements et aux marchés. « La formalisation ne doit plus être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité de développement », a-t-il souligné.

L’État promet son accompagnement aux entrepreneurs

Bassirou Sarr a également annoncé l’engagement du ministère des Finances à mettre son expertise à la disposition du centre pour renforcer les formations dans plusieurs domaines réglementaires notamment, la fiscalité, les questions douanières, les relations financières extérieures et les marchés publics. « Un million d'entreprises formelles d'ici 2050, c'est bien possible. Voilà le cap fixé par le gouvernement. Chacune de ces entreprises naîtra d'une idée, d'une rencontre et d'un accompagnement. Beaucoup commenceront ici, au Centre Daaray Jàmbaar Yi », a-t-il lancé.

Le modèle marocain mis en référence

Le président-directeur général du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, a pour sa part expliqué que le Centre Daaray Jàmbaar Yi s’inspire d’une expérience développée au Maroc depuis plus de dix ans.

M. El Kettani a indiqué qu’à travers le dispositif du centre « Dar Al Moukawil » du Maroc, le groupe bancaire a accompagné plus de 1 000 000 entrepreneurs et contribué à l’émergence de nombreuses très petites entreprises.

Il a ainsi encouragé les équipes de CBAO à accélérer le développement du centre et à renforcer sa dimension digitale pour toucher davantage de porteurs de projets dans toutes les régions du Sénégal.

Le patron du groupe Attijariwafa bank a également insisté sur la nécessité de mieux faire connaître les dispositifs publics de financement et d’accompagnement existants, notamment ceux destinés aux TPE . Selon lui, le centre doit jouer un rôle de catalyseur entre les entrepreneurs et les différents mécanismes disponibles.

7 100 participants déjà accompagnés

De son côté, le directeur général de CBAO, Rachid El Bouzidi, a présenté les premières réalisations du Centre Daaray Jàmbaar Yi du Sénégal. Il a indiqué que, depuis son ouverture, la structure a déjà enregistré 7 100 participants qui ont pris part aux formations et aux rencontres organisées sur place. 200 petites entreprises ont également bénéficié d’un accompagnement individualisé.

Selon lui, ces résultats traduisent l’intérêt suscité par cette initiative auprès des entrepreneurs et confirment la nécessité de développer des dispositifs de proximité. « Au-delà des chiffres, c'est surtout la confiance des entrepreneurs et leur volonté de progresser qui donnent tout son sens à notre démarche", a-t-il souligné.

Le centre se veut un espace ouvert à tous, clients ou non de CBAO. Il propose également des formations, des conseils, des échanges d’expériences et un accompagnement adapté aux besoins des entrepreneurs. « Le Centre Daaray Jàmbaar Yi est avant tout votre maison. C'est un espace qui vous est dédié, dans lequel vos besoins, vos expériences et vos ambitions doivent continuer à guider nos actions », a-t-il laissé entendre à l’endroit des entrepreneurs.

À travers cette initiative, le groupe Attijariwafa bank et sa filiale sénégalaise entendent participer à la construction d’un secteur privé plus solide, plus inclusif et davantage créateur d’emplois.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - CBAO, filiale du groupe Attijariwafa bank, a inauguré le Centre Daaray Jàmbaar Yi pour accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets sénégalais. - Le centre a déjà enregistré 7 100 participants aux formations et rencontres, et 200 petites entreprises ont bénéficié d'un accompagnement individualisé. - Le centre s'inspire du dispositif marocain « Dar Al Moukawil », qui a accompagné plus de 1 000 000 entrepreneurs au Maroc.