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Auteur: Adama Sy & Tobi Niane

ESTM : Un Open Campus pour connecter les étudiants au monde professionnel et à l’entrepreneuriat

L’École supérieure de technologie et de management (ESTM) a organisé, ce samedi 14 novembre 2026 à Dakar, un Open Campus placé sous le thème « Viens tester ton futur métier ». Entre démonstrations technologiques, foire entrepreneuriale et échanges avec des structures d'accompagnement telles que l'ADEPME, l'événement a permis aux apprenants de valoriser leur savoir-faire pratique face aux réalités du marché.

À l’ESTM, les étudiants n'ont pas seulement parlé de leurs connaissances : ils les ont exposées. Pour cette édition, l'établissement a délaissé le format habituel des journées portes ouvertes au profit d'un Open Campus résolument tourné vers la pratique. Dans les allées de l'école, élèves, étudiants, entrepreneurs et visiteurs ont découvert des réalisations concrètes ainsi que des initiatives entrepreneuriales portées par les apprenants.

​Maison intelligente, projets en télécommunications, réseaux et cybersécurité, produits capillaires et autres créations : les stands ont donné un aperçu de la diversité des compétences développées au sein de l'établissement. Parmi les exposants, Baura Bongotto présente une jeune marque de produits capillaires naturels destinée aux personnes confrontées notamment à la chute des cheveux. Si le projet est désormais opérationnel, sa production reste freinée par le manque de moyens financiers : « On vient de commencer, mais c'est un peu limité. On a besoin de financement », confie-t-elle.

​Dans le domaine technologique, Jean-Paul Mendy présente également un projet déjà conçu, mais encore en phase de test. Une illustration de la volonté des étudiants de dépasser le cadre théorique pour proposer des solutions pratiques.

​Des passerelles directes avec l'ADEPME et le secteur privé

​L'autre intérêt majeur de cette rencontre réside dans la mise en relation directe avec des structures d'accompagnement et des entreprises. Présents à la foire, Smart Groupe Sénégal et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) ont échangé avec les jeunes porteurs de projets. Pour Pape Famara Badji, représentant de Smart Groupe Sénégal, l'enjeu consiste à aider les jeunes à mieux intégrer le milieu professionnel à travers l'identification de leurs compétences, leur perfectionnement et des formations ciblées dans les métiers du numérique, du marketing et de la communication.

​De son côté, Sassy Guèye, chargé de programme à l'ADEPME, indique avoir identifié des profils prometteurs dans plusieurs secteurs, notamment le numérique, l'informatique et l'agroalimentaire. L'agence entend ainsi orienter les étudiants porteurs de projets vers les dispositifs d'appui adaptés, offrant de nouveaux débouchés à ces jeunes entrepreneurs en quête de ressources pour développer leurs activités.

​La pratique au cœur du modèle pédagogique

​Pour Damien Ndiokko, étudiant et membre du comité d'organisation, cette édition répond à la volonté d'illustrer la valeur ajoutée du cursus : « L'Open Campus aujourd'hui, ce n'est pas pour parler des théories, c'est pour montrer les projets concrets que les étudiants ont eu à réaliser », explique-t-il.

​Une démarche pleinement assumée par la direction de l'ESTM. Anna Sarr, responsable de la communication et du développement de l'établissement, souligne que les formations proposées s'appuient sur les besoins réels du marché et accordent une place centrale à l'expérimentation. L'école dispose d'ailleurs d'un incubateur et d'un dispositif de pré-incubation. En synergie avec des partenaires comme l'ADEPME, elle oriente ses apprenants vers des structures capables de soutenir l'amorçage ou le financement de leurs initiatives. Elle rappelle également que plusieurs diplômés de l'école ont déjà fondé des entreprises employant des profils issus de l'ESTM et d'autres établissements.

​À travers cet Open Campus, l'ESTM confirme son ambition de faire de la formation supérieure un véritable tremplin vers l'emploi et l'auto-emploi. Il reste désormais à transformer ces rencontres et démonstrations en opportunités économiques durables.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ESTM a organisé le 14 novembre 2026 à Dakar un Open Campus sur le thème « Viens tester ton futur métier », avec démonstrations technologiques et foire entrepreneuriale. - Des étudiants ont exposé des projets concrets (maison intelligente, télécommunications, cybersécurité, produits capillaires), certains freinés par le manque de financement. - L'ADEPME et Smart Groupe Sénégal ont échangé avec les porteurs de projets pour les orienter vers des dispositifs d'appui et des formations ciblées.