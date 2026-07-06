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Auteur: Amy SECK

il y a 1 jour

Faux policiers, séquestration et tirs nourris : Un couple raconte sa nuit de terreur face à des braqueurs à Diamniadio

Une attaque armée d'une rare violence s'est produite à Diamniadio, sur la route de Mbour, dans la nuit du jeudi au vendredi, aux environs de 3 heures du matin. Le domicile de la famille Sow, où réside Abass Sow, gérant d'un point Wave, a été pris pour cible par des malfaiteurs arrivés à bord d'un véhicule pick-up.

Selon les témoignages recueillis sur place, une dizaine d'individus, armés de machettes et d'armes à feu, ont fait irruption dans la maison avant de défoncer la porte de la chambre où dormaient Abass Sow et son épouse.

Torturé devant sa femme et utilisé comme otage

Se faisant passer pour des policiers, les assaillants ont neutralisé le gérant, l'ont ligoté et violemment roué de coups sous les yeux impuissants de son épouse et de ses proches. Ils l'ont ensuite contraint à leur indiquer où se trouvait l'argent, le frappant jusqu'à ce qu'il perde connaissance.

Les malfaiteurs ont alors emmené de force Abass Sow et son épouse afin de les conduire à leur point de transfert d'argent Wave pour récupérer les fonds. En cours de route, le gérant est toutefois parvenu à s'échapper. Son épouse, quant à elle, a été contrainte de poursuivre le trajet avec les ravisseurs jusqu'au point de commerce.

Toujours selon les proches de la famille, Abass Sow a été grièvement blessé lors de cette agression. Son épouse affirme également avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de l'un des assaillants.

Plus de deux millions emportés après une fusillade

Invité dans l'émission Goomu Xol, le couple est revenu sur cette nuit de terreur, tout en dénonçant la lenteur de l'intervention des gendarmes. D'après leur récit, les malfaiteurs ont finalement pris la fuite après des échanges de tirs nourris avec les forces de l'ordre.

Les assaillants sont repartis avec un sac contenant plus de deux millions de francs CFA ainsi que le téléphone portable de l'épouse d'Abass Sow. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cette violente attaque.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un couple a été attaqué à son domicile à Diamniadio par une dizaine d'individus armés se faisant passer pour des policiers, dans la nuit du jeudi au vendredi. - Le gérant d'un point Wave a été ligoté, torturé et a perdu connaissance ; son épouse a subi des attouchements sexuels et a été forcée de les accompagner. - Les malfaiteurs ont fui après des tirs avec les gendarmes, emportant plus de deux millions de francs CFA et un téléphone ; une enquête est ouverte.