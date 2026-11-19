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Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Immobilier à Kédougou : Ecobank et la SICAP mobilisent 7,4 milliards de FCFA pour 200 logements à Bandafassi

Ecobank Sénégal et la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP SA) ont scellé, ce jeudi 19 novembre 2026, un partenariat stratégique doté d'une enveloppe de plus de 7,4 milliards de FCFA. L'accord vise à financer une première phase de 200 villas à Bandafassi (Kédougou) au profit des travailleurs du secteur minier, avec des crédits immobiliers accessibles à des taux préférentiels et une réponse bancaire garantie sous 72 heures.

L’accès à la propriété s’étend progressivement au-delà de Dakar. Ecobank Sénégal et la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP SA) ont officialisé, ce jeudi 19 novembre 2026, deux conventions destinées à faciliter l’acquisition de logements par les travailleurs. Le partenariat prévoit notamment le financement d’une première phase de 200 villas à Bandafassi, dans la région de Kédougou, pour un montant global annoncé de plus de 7,4 milliards de FCFA.

​Au cœur de cette collaboration figure un programme immobilier d'envergure à Bandafassi. Le directeur général de la SICAP SA, Ibrahima Barry, a indiqué que le projet porte sur un programme global de 904 villas, réparties sur un foncier de 42 hectares. Une première phase prévoit la construction de 200 villas au profit des travailleurs de trois sociétés minières implantées dans la région.

​Le financement global annoncé pour ce programme dépasse 7,4 milliards de FCFA. Les deux partenaires proposent des conditions de financement assorties de taux compris entre 7 % et 7,5 %, pour des durées de remboursement allant de 15 à 25 ans.

​Le directeur général d’Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, a quant à lui expliqué que cette convention vise à rapprocher les offres immobilières des solutions bancaires. Il a notamment évoqué les difficultés rencontrées par de nombreux ménages pour réunir l’apport personnel et obtenir un crédit immobilier.

​La banque entend également accélérer le traitement des demandes. Son directeur général a ainsi pris l'engagement de communiquer une décision de crédit dans un délai de 72 heures.

​Au-delà du programme de Bandafassi, le dispositif concerne aussi plus de 2 400 membres de coopératives d’habitat recensés comme bénéficiaires potentiels. Les salariés d’entreprises publiques et privées ainsi que les Sénégalais de la diaspora figurent également parmi les publics ciblés.

​Le représentant de la Coopérative d’habitat des agents miniers de Kédougou (CHAMK), M. Diouf, s’est réjoui du choix porté sur Ecobank Sénégal et la SICAP SA, deux entreprises dont la réputation est déjà établie au Sénégal. Il s'est dit convaincu que ce partenariat apportera des avantages concrets aux travailleurs concernés et facilitera leur accès à la propriété.

​La SICAP entend s’appuyer sur la complémentarité entre les acteurs immobiliers et financiers. Son directeur général a notamment insisté sur la nécessité de proposer des solutions de financement accessibles, tout en garantissant la qualité des constructions et la transparence dans l’exécution des projets.

​La société immobilière s’est ainsi engagée à assurer un suivi régulier de l’avancement des travaux et de la gestion des ressources mobilisées.

​À travers ces conventions, Ecobank Sénégal et la SICAP entendent faire du financement immobilier un levier supplémentaire d’accès à la propriété, notamment dans les régions où les besoins en logements accompagnent le développement des activités économiques..

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ecobank Sénégal et la SICAP SA ont signé le 19 novembre 2026 un partenariat de plus de 7,4 milliards de FCFA pour financer 200 villas à Bandafassi (Kédougou) au profit de travailleurs du secteur minier. - Le programme global porte sur 904 villas sur 42 hectares, avec des taux de 7 % à 7,5 % et des durées de remboursement de 15 à 25 ans. - Ecobank s'engage à communiquer une décision de crédit sous 72 heures ; plus de 2 400 membres de coopératives d'habitat sont aussi bénéficiaires potentiels.