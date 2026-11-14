Insolite : la police péruvienne intervient déguisée lors une opération antidrogue à Lima
Des policiers péruviens ont mené une opération antidrogue dans le district de San Juan de Miraflores à Lima. Grimés en malade dans une chaise roulante ou en travailleur, les policiers ont utilisé un stratagème pour accéder discrètement à une maison où se réfugiaient des trafiquants de drogue.
Au cours de l’intervention, 2 270 sachets de pâte de cocaïne brute ont été saisis.
🇵🇪 | En Perú, policías encubiertos disfrazados de escolar y de paciente en silla de ruedas allanan la casa de un traficante. https://t.co/4kPC2GCFvc
— Alerta News 24 (@AlertaNews24)
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