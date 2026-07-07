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Le ministre de la justice Me Moussa Sarr en visite de travail au TGI hors classe de Pikine-Guédiawaye

Auteur: Doudou DIOP

il y a 21 heures 1382 Lectures 0 Commentaires | English
Le ministre de la justice Me Moussa Sarr en visite de travail au TGI hors classe de Pikine-Guédiawaye

Le ministre de la justice Me Moussa Sarr en visite de travail au TGI hors classe de Pikine-Guédiawaye

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a effectué ce mardi une visite de travail au Tribunal de grande instance hors classe (TGI) de Pikine-Guédiawaye, l’une des juridictions les plus sollicitées du pays.

Le ministre était accompagné du premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, du procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, des directeurs centraux du ministère de la Justice, ainsi que des membres de son cabinet.

La délégation a été accueillie par le procureur de la République, Saliou Dicko, chef du parquet, et par le président du Tribunal de grande instance hors classe de Pikine-Guédiawaye, Amath Sy.

Au cours d’une visite guidée des différents services de la juridiction, le garde des Sceaux s’est entretenu avec le président du tribunal, Amath Sy, ainsi qu’avec le doyen des juges d’instruction.

Les échanges entre les acteurs de la justice se sont tenus à huis clos après la visite.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministre de la Justice Me Moussa Sarr a visité le TGI hors classe de Pikine-Guédiawaye ce mardi. - Il était accompagné du premier président de la Cour d’appel de Dakar, du procureur général et de directeurs centraux. - La visite a inclus un tour des services et des échanges à huis clos avec les acteurs judiciaires.
Auteur: Doudou DIOP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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