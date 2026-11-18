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Auteur: Cheikhou AIDARA & Médoune FALL (Images)

Ligne Dakar-Paris : Air France célèbre 90 ans d’histoire, d’iconique et de stratégique

C’est dans une ambiance conviviale et festive que la compagnie Air France a célébré les 90 ans de sa ligne Paris-Dakar. L’événement, qui a réuni collaborateurs, clients et partenaires de la compagnie autour d’un cocktail dînatoire, s’est tenu mardi 17 novembre 2026, à la Résidence de France, à Dakar, sous le signe de l’amitié franco-sénégalaise. La fête a enregistré la présence effective du Colonel Cheikh Thioune, Directeur de cabinet du Ministère des Transports terrestres et aériens de la République du Sénégal ; Monsieur Joan Valadou, ministre conseiller à l’Ambassade de France au Sénégal et représentant la nouvelle ambassadrice de France ; Monsieur Jean Marc Pouchol, Vice-président Afrique d’Air France ; Monsieur Lionel Rault, Directeur régional en charge de l’Afrique du Nord, du Sahel et de la Côte ouest d’Air France ; et Madame Awa Traoré Diakité, Directrice d’Air France Sénégal.

« Près d’un siècle d’histoire partagée, de défis techniques, d’aventure humaine, et de véritable épopée »

C’est en mai 1936 que la compagnie aérienne Air France a ouvert le premier service régulier de passagers entre Paris et Dakar, la capitale de l’Afrique occidentale française (AOF) d’alors. Depuis lors, cette ligne a vécu toutes les grandes réformes de l’aviation. Et c’est précisément à Dakar, le 21 janvier 1976, que s’est posé le premier vol commercial du supersonique Concorde.

A l’occasion, le ministre conseiller et représentant de la nouvelle ambassadrice de France au Sénégal, est revenu sur la célébration de cet « anniversaire exceptionnel qui marque près d’un siècle d’histoire partagée, de défis techniques, d’aventure humaine, et de véritable épopée ». Pour Monsieur Joan Valadou, ce premier vol d’Air France reliant Dakar représentait « une fenêtre sur l’Atlantique, un carrefour stratégique et l’incarnation d’une audace hors norme ». Et au fil des décennies, soutient-il, « cette route est devenue un pont vibrant entre la France et le Sénégal ».

« Combien d’étudiants, d’entrepreneurs, d’artistes, de diplomates, de familles franco-sénégalaises ont emprunté ces vols. Chaque avion reliant Orly, Roissy à Léopold Sédar Senghor hier au Blaise Diagne aujourd’hui, transportant bien plus que des passagers, nous fait voler des projets, des rencontres, des retrouvailles, des ambitions nouvelles vers des horizons communs. Aujourd’hui encore, Air France fait vivre cette tradition d’excellence face aux crises, aux mutations de l’avion, aux défis climatiques, la compagnie donne des ailes au partenariat solide que nous bâtissons avec le Sénégal, et fait notre fierté ici comme ailleurs », a soutenu Joan Valadou, ministre conseiller de l’ambassadrice de France au Sénégal.

Il ajoute : « En accompagnant le dynamisme économique local, elle contribue, chaque jour, au rayonnement de Dakar comme plateforme aérienne majeure en Afrique de l’Ouest. Et par sa présence, sa constance, elle constitue aussi un atout précieux pour nos entreprises françaises actives au Sénégal et en soutien de cette ambassade, notamment à chaque célébration de notre fête nationale ».

A ce titre, le diplomate français a félicité, au nom de la nouvelle ambassadrice, « très chaleureusement les équipes d’Air France au sol comme dans les airs, en France comme au Sénégal, qui font vivre cette belle histoire ».

« Se sont plusieurs générations de Sénégalaises et de Sénégalais qui ont fait vivre cette ligne, jour après jour, avec rigueur et avec le sens de la Téranga »

La Directrice d’Air France Sénégal, pour sa part, est revenue sur la qualité des hommes et des femmes qui ont construit cette belle histoire. « 90 ans, c’est une histoire faite de voyages, de rencontres, de liens qui se sont construits au fil du temps entre la France et le Sénégal. En neuf décennies, l’aviation a profondément changé. Les appareils, les technologies, les attentes des passagers ont évolué. Mais une chose demeure : c’est relier Paris à Dakar », a souligné Madame Awa Traoré Diakité.

« Depuis ses débuts, cette liaison contribue brillamment à la mobilité, au soutien des échanges, des retrouvailles, des projets, de nouvelles découvertes, des rapprochements des familles, des entreprises, des institutions, des souvenirs précieux, des artistes, des étudiants, des sportifs. 90 ans, se sont plusieurs générations de Sénégalaises et de Sénégalais qui ont fait vivre cette ligne, jour après jour, avec rigueur et avec le sens de la Téranga », a-t-elle ajouté, avant de saluer l’ensemble des équipes d’Air France, particulièrement celle du Sénégal.

La fondation Air France présente au Sénégal depuis 1992

Madame Awa Traoré Diakité renseigne, par ailleurs, que la fondation Air France, qui est présente au Sénégal depuis 1992, a financé plus de 60 projets et accompagné près de 24 000 enfants et jeunes. « La ligne Paris-Dakar n’est pas seulement une route aérienne. C’est un trait d’union entre deux peuples, deux pays », a-t-elle lancé.

A ce titre, elle a tenu à remercier les autorités sénégalaises, notamment le Ministère des Transports terrestres et aériens, et l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, la Ville de Dakar, pour leur confiance et leur accompagnement.

« Dakar est une ligne historique, iconique et stratégique »

Monsieur Jean Marc Pouchol, Vice-président Afrique d’Air France, a fait le déplacement à Dakar pour prendre part à la fête. Dans ses propos, il s’est réjoui du chemin parcouru, tout en dévoilant les ambitions de la compagnie pour la suite de cette belle histoire. Pour lui, Dakar est une ligne « historique, iconique et stratégique ». « C’est d’abord historique car Dakar fait partie des toutes premières lignes long courrier que nous avons inauguré en 1936. Donc seulement trois années après la création de la compagnie », a déclaré M. Pouchol, tout en précisant que depuis cette date, Air France n’a jamais cessé ses opérations sur cette ligne, quel que soit le contexte.

Il ajoute : « Iconique car de grands noms du transport aérien sont liés à cette ligne : Mermoz, le Concorde. Ligne stratégique. Aujourd’hui, pour Air France, c’est une évidence. Aujourd’hui, se sont plus de 262 000 clients chaque année qui nous font confiance sur cette ligne qui est l’une des lignes les plus importantes du réseau africain d’Air France ».

Selon le Vice-président Afrique d’Air France, cette marque de confiance oblige la compagnie à poursuivre la montée en gamme de ses produits et services au départ de Dakar, dans le cadre de la stratégie globale d’Air France.

C’est ainsi d’ailleurs que la compagnie a lancé, il y a juste quelques semaines, la 350 au départ de Dakar. Il s’agit ici d’un avion de dernière génération qui est plus silencieux, moins gourmand en carburant et qui permet de réduire de près de 25% les émissions de CO2 sur le vol.

« Meilleure compagnie européenne et 7ème compagnie mondiale »

Jean Marc Pouchol a également renseigné que, par rapport à la montée en gamme, Air France a inauguré une nouvelle agence à Dakar, pour offrir de meilleures conditions de travail aux collaborateurs et aux clients.

Pour finir, le Vice-président Afrique d’Air France a annoncé que, cette année, Air France a été élue « Meilleure compagnie européenne et 7ème compagnie mondiale ».

Pour finir en beauté et marquer les esprits, la compagnie Air France Sénégal, après avoir coupé le gâteau, a également organisé, au cours de cette soirée festive, une grande tombola pour donner la chance aux invités de gagner un billet d’avion Dakar-Paris, Paris-Dakar en classe business.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Air France a célébré les 90 ans de sa ligne Paris-Dakar lors d'un cocktail dînatoire le mardi 17 novembre 2026 à la Résidence de France à Dakar. - La compagnie a ouvert le premier service régulier de passagers entre Paris et Dakar en mai 1936, et c'est à Dakar que s'est posé le premier vol commercial du Concorde le 21 janvier 1976. - La fondation Air France, présente au Sénégal depuis 1992, a financé plus de 60 projets et accompagné près de 24 000 enfants et jeunes.