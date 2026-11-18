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Auteur: Cheikhou AIDARA & Médoune FALL

Ligne Dakar - Paris : Air France dévoile ses ambitions pour un confort inédit aux clients

La célébration des 90 ans de la ligne Dakar-Paris d’Air France a été une belle occasion pour le top management de la compagnie aérienne de revenir sur une histoire presque centenaire, marquée par des défis techniques, une aventure humaine exceptionnelle et une véritable épopée aéronautique.

Cet anniversaire a également constitué un moment privilégié pour dévoiler les ambitions de la compagnie pour la poursuite de cette histoire faite de voyages, de rencontres et de liens étroits tissés au fil du temps entre la France et le Sénégal. À cette occasion, le vice-président Afrique d’Air France, Jean-Marc Pouchol, et le directeur régional en charge de l’Afrique du Nord, du Sahel et de la Côte ouest, Lionel Rault, ont présenté les perspectives de développement de la compagnie.

L’événement, qui a réuni collaborateurs, clients et partenaires autour d’un cocktail dînatoire organisé à la Résidence de France, s’est déroulé sous le signe de l’amitié franco-sénégalaise.

Prenant la parole, Jean-Marc Pouchol, vice-président Afrique d’Air France, a souligné le caractère à la fois historique, emblématique et stratégique de la ligne Dakar-Paris.

Il est notamment revenu sur les nouveautés introduites par la compagnie afin d’améliorer l’expérience de ses passagers au départ de Dakar.

« En termes de nouveautés, depuis deux mois, nos plats en cabine Business sont signés par le chef Maury Sakho, au départ de Dakar et de quelques-unes des principales villes d’Afrique. Au-delà des produits proposés à bord, nous venons également d’inaugurer de nouveaux bureaux, avec une nouvelle agence Air France située dans le centre-ville de Dakar, afin de mieux accueillir notre clientèle. Il faut aussi mentionner la rénovation des salons à l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass (AIBD), qui permettent désormais d’accueillir nos clients dans les meilleures conditions », a-t-il expliqué.

Au-delà de la célébration de cet anniversaire historique, Lionel Rault, directeur régional en charge de l’Afrique du Nord, du Sahel et de la Côte ouest d’Air France, a réaffirmé l’engagement de la compagnie à offrir à sa clientèle sénégalaise « le meilleur du service Air France ».

Ainsi, selon Mr Rault : « nous avons à cœur d'offrir à notre clientèle sénégalaise, le meilleur du service d'Air France. Depuis le 25 octobre dernier, nous opérons sur la ligne au départ de Dakar vers Paris-Charles de Gaulle, en Airbus à 350-900, un avion de nouvelle génération offrant à nos clients un espace, une cabine plus silencieuse, une offre de divertissement enrichie, un Wifi ultra haut débit gratuit pour nos clients membres de notre programme de fidélisation (flying Blue) »

À travers cette célébration, Air France entend ainsi inscrire la ligne Dakar-Paris dans une nouvelle dynamique, tout en consolidant les liens historiques qui unissent les deux pays et en poursuivant ses efforts pour améliorer la qualité de l'expérience proposée à ses passagers.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Air France a célébré les 90 ans de la ligne Dakar-Paris lors d'un cocktail dînatoire tenu à la Résidence de France. - Jean Marc Pouchol, Vice-président Afrique d'Air France, a qualifié cette ligne d'historique, iconique et stratégique. - Lionel Rault, Directeur régional Afrique du Nord, Sahel et Côte ouest, a annoncé la volonté d'offrir à la clientèle sénégalaise « le meilleur du service » d'Air France.