Limogeage du directeur de l'hôpital Ndamatou de Touba : Le personnel en sit-in pour dénoncer « la politisation de la santé »
Après huit mois passés à la tête de l'hôpital Ndamatou de Touba, le docteur Ibrahima Tito Tamba a été relevé de ses fonctions de directeur. Selon le personnel, la décision est intervenue dans la nuit du 25 au 26 novembre 2026, à la suite du Conseil des ministres.
Un sit-in avec des pancartes
Ce vendredi, les agents de la structure sanitaire ont organisé un sit-in. Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Non à la politisation de la santé », « 8 mois c'est trop petit pour évaluer une gestion » et « non à l'injustice ». Les agents fustigent le limogeage du docteur Tamba, présenté comme un proche de Pastef.
La voix du personnel : « Nous ne sommes pas ici pour nous substituer à l'autorité du président »
Le porte-parole du personnel, le docteur Mor Niang, chargé des revendications du SAMES, section Ndamatou de l'hôpital de Touba, a pris la parole au nom des agents. Il a d'abord expliqué les raisons de la mobilisation : « Nous sommes réunis aujourd'hui à la suite du limogeage de notre directeur, Ibrahima Tito Tamba, intervenu dans la nuit du 25 au 26, à la suite du Conseil des ministres. Une décision qui nous a surpris chacun et qui nous a profondément atteints et m'a plongé aussi dans un désarroi total. »
Il a précisé les limites de la démarche : « Nous ne sommes pas ici pour nous substituer aussi à l'autorité du président de la République ni à ses démembrements, à savoir le ministre de la Santé, mais simplement pour faire entendre notre voix, la voix du personnel, et exprimer notre désarroi face à une décision qui nous touche profondément. »
Le bilan du directeur, selon le personnel
Pour le docteur Mor Niang, il importe de rappeler ce qui a été fait en si peu de temps : « En seulement huit mois, il est important quand même de rappeler les actions qui ont été menées par le directeur Tito Tamba. Il a su gagner le respect, la confiance et aussi l'estime de l'ensemble du personnel et de ses collaborateurs. Disponible, accessible, à l'écoute de tout un chacun et courtois, courtois à l'égard du travail et envers l'ensemble du personnel et aussi des malades. »
Il a décrit un limogeage ressenti avec « profond désarroi » et « regret », survenu « de manière brutale et de manière aussi inattendue ». Le porte-parole a ensuite détaillé les réalisations attribuées au directeur, service par service. En chirurgie, il a cité l'aménagement du bloc et le renforcement du plateau technique, avec notamment du matériel d'endoscopie pour les chirurgies mini-invasives, ainsi qu'un projet d'extension du service. Le service d'ORL a été doté de matériel d'endoscopie. L'ophtalmologie, l'échographie et le laboratoire ont bénéficié de machines et d'outils de nouvelle génération. Aux urgences, les équipements, le laboratoire et le service de radiologie ont été renforcés. Enfin, en urologie, le directeur a mis en place l'endoscopie et le laser.
Le Dr Niang a ajouté que l'hôpital espère ouvrir bientôt son service d'urgence pédiatrique, dont le directeur avait « bien piloté les travaux et la mise en place de l'ensemble du matériel ». Il a également évoqué « le côté humanitaire » de l'action du docteur Ibrahima Tito Tamba à l'égard du personnel et de ses collaborateurs.
Revenir sur la décision
Le cœur de la revendication a été formulé clairement : « Nous venons donc pour faire cette transition, au moins demander à Monsieur le Président de la République et au ministre de la Santé de revoir cette décision qui est en train d'atteindre profondément le bon fonctionnement de l'hôpital et l'ensemble du personnel. »
Il a insisté : « Nous vous demandons sincèrement, si possible, de revenir à cette décision parce que le directeur Ibrahima Tito Tamba a engagé des actions qu'il a menées à bien et aussi sincèrement il s'est lancé dans une optique de promouvoir l'hôpital et de hisser le plateau technique et l'ensemble du personnel avec. » Et d'ajouter : « Nous demandons sincèrement la grâce. »
Il a conclu : « Nous ne sommes pas là pour des faits politiques ou autres, mais on ne voudrait pas que la santé à Touba soit politisée. »
Commentaires (18)
Soyons plus sérieux !
Que des gens malhonnetes!
Ce type a politiquement remplace un Dg. Lui est un politicien.
Le personnel de l'hôpital ne peut rien contre le décret du Président de la république. Il peut être un bon directeur mais il est nommé sous la bannière de Pasteef puisque Pasteef sabote la politique de Diomaye, c'est normal qu'il soit limogé. En plus, il n'est pas indispensable.
Ce personnel hypocrite et malhonnête ne se plaint quand le scanner est en panne mais seulement quand ce directeur politicien est limogé. Sonko nullard, incompétent, menteur et manipulateur a foutu la cohésion sociale et l'économie en l'air.
L'état doit voter une loi qui interdit les médecins et certains fonctionnaires de faire de la politique pour régler ce problème.
Sonko a fait nommer beaucoup de personnes incompétentes, inexpérimentées.
Diomaye fait des remplacements et c est un devoir de le faire pour tous les incompétents nommés de Pastef.
Par contre, Diomaye ne doit en aucun cas nommer des incompétents.
Pour moi c'est le personnel qui fait de la politique. Une revendication dans une milieu professionnel doit se baser sur une compétence. Est ce que le motif du limogeage ne se base pas sur la compétence du DG.
Ces militants de pastef nous donne l'impression que les militants de pastef sont intouchable quelque soit le motif.
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