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Auteur: Doudou DIOP

Loi de finances rectificative rejetée : Elhadji Mansour Diop met l’Assemblée nationale face à ses responsabilités

Le rejet du projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions. À Mbam, où il présidait la deuxième édition de la Journée de l’Excellence, ce samedi 14 novembre 2026, Elhadji Mansour Diop, directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec et membre fondateur de Kiiraay, a choisi de sortir du discours protocolaire. Devant les autorités administratives, les élus et les populations, il a lancé un avertissement à la classe politique. « L’école sénégalaise ne doit pas devenir la victime collatérale du bras de fer entre l’Exécutif et le Législatif », a-t-il déclaré.

La cérémonie était pourtant consacrée à la célébration du mérite scolaire. Mais pour le responsable hospitalier, impossible de parler de l’avenir des enfants sans évoquer les choix politiques et budgétaires qui conditionnent leur éducation. Prenant pour toile de fond le rejet de la loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale, il a pointé les risques que les querelles institutionnelles pourraient faire peser sur les ambitions du système éducatif. « L’école ne doit jamais payer les désaccords politiques », a-t-il lancé.

Son inquiétude est de voir les rivalités entre institutions prendre le dessus sur les urgences sociales, au premier rang desquelles figure l’éducation. « Derrière chaque ligne du budget de l’éducation, il y a des classes à construire, des enseignants à recruter, des bourses à attribuer et l’avenir de toute une génération », a-t-il rappelé. Un message sans détour, alors que le rejet du texte budgétaire ouvre une séquence d’incertitudes sur les arbitrages financiers de l’État. Pour lui, les conséquences d’un tel blocage ne doivent pas être supportées par les élèves, les enseignants et les familles.

Cette prise de position donne une tonalité politique particulière à la Journée de l’Excellence, organisée à l’école 1 de Mbam, dans le département de Foundiougne. Devant une assistance venue nombreuse, le fils du terroir et membre fondateur de Kiiraay a rappelé que l’éducation constitue un enjeu qui dépasse les appartenances politiques. Reprenant l’ambition affichée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il a insisté sur la nécessité de faire de l’école un véritable instrument d’égalité des chances.

Mais au-delà de ce discours politique, la cérémonie a également été marquée par des annonces concrètes. Au total, 102 élèves, tous premiers de leur classe, ont été récompensés avec des kits scolaires. 14 d’entre eux ont été distingués parmi les meilleurs élèves de la commune dans leurs niveaux respectifs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Elhadji Mansour Diop, directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec et membre fondateur de Kiiraay, a mis en garde contre les conséquences du rejet de la loi de finances rectificative sur l'école sénégalaise. - Il a déclaré que « l'école ne doit jamais payer les désaccords politiques » et que les élèves, enseignants et familles ne doivent pas supporter les conséquences d'un tel blocage. - Lors de la Journée de l'Excellence à Mbam, 102 élèves premiers de leur classe ont été récompensés avec des kits scolaires, dont 14 distingués parmi les meilleurs de la commune.